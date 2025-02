Se cancela la “Gala del Pueblo”: Naya Fácil anuncia donación al padre de Dante tras polémica

La “Gala del Pueblo”, evento que la influencer Naya Fácil había organizado para este mes, quedó oficialmente cancelado. En su lugar, anunció que donará el dinero recaudado al padre de Dante Jara, un niño que lucha contra la distrofia muscular de Duchenne y cuyo tratamiento requiere 3.500 millones de pesos.

Polémica en redes y reacción de Naya Fácil

El evento de Naya Fácil, que prometía ser una alternativa a la tradicional gala del Festival de Viña del Mar, generó críticas en redes sociales. Diversas figuras públicas y usuarios cuestionaron la iniciativa, sugiriendo que los fondos recaudados deberían destinarse a causas más urgentes, como el caso de Dante Jara.

Ante la presión y los comentarios negativos, la influencer reveló que en 2021 había recibido un mensaje poco amable de Fernando, padre de Dante, lo que inicialmente la llevó a no involucrarse en la campaña. Sin embargo, tras el revuelo generado, decidió entregar el dinero de la “lucatón” al progenitor del menor. “Independiente de eso, creo que hay maneras de decir las cosas, yo tampoco te he faltado el respeto. En fin, espero que esta visibilidad te sirva para recaudar el monto que necesitas para tu hijo, y el monto que me transfirieron a mí te lo haré llegar”, declaró la influencer.

Naya Fácil impulsó la “Gala del Pueblo” como respuesta a la nula invitación de la gala oficial del Festival de Viña 2025, a pesar de haber sido coronada como reina en 2024. Para financiar el evento, realizó una “lucatón”, logrando reunir más de 7 millones de pesos en pocas horas.



Sin embargo, la organización del evento se volvió compleja. La influencer admitió que desconocía el costo real de la producción, que superaba los 100 millones de pesos. Tras la controversia, anunció la cancelación de la gala, señalando que “perdió la seriedad” y que era mejor destinar el dinero a una causa solidaria.

Reacción del padre de Dante

Fernando Jara, padre del menor, explicó en un video que su comentario de 2021 se dio en el contexto de la pandemia y que nunca tuvo la intención de ofender a la influencer. También mencionó que, tras la exposición de su mensaje, ha recibido ataques en redes sociales.



Con esta decisión, Naya Fácil cierra un capítulo controvertido y redirige la atención hacia ayudar a Dante en su lucha por acceder al costoso tratamiento que necesita para mejorar su calidad de vida.