FOTO | Niña de Antofagasta le pide al Viejito Pascuero una “ayudita” para conseguir un lugar donde vivir

Kelly, una niña de 12 años, que vive en Antofagasta, le pidió de regalo al Viejito Pascuero, una “ayudita” para conseguir un lugar para vivir.

Su historia la contó en una carta enviada al Viejito Pascuero, mediante Correos de Chile, y fue ahí que relató que vive en una pieza junto a su abuela, madre, hermana menor y su hermano de 13 años que tiene síndrome de Down y utiliza silla de ruedas.

La conmovedora historia fue difundida en profundidad por Chilevisión Noticias, quienes tras conocer la carta de Kelly, se contactaron con su madre, quien les relató que su hija “está asustada porque la señora nos volvió a echar. Todo los días es lo mismo. Me acaba de insultar, y que me fuera a la calle con los niños. No tengo donde irme”.

La madre de la menor, también comentó al medio antes mencionado que su hija “me dijo que había escrito que no teníamos casa, es que llegó un límite… ese día me vio llorando, para ella fue muy desesperante, quiere puro irse de acá”.

Finalmente, la mujer recalcó a CHV Noticias que “no queremos que nos regalen una casa, sino que nos ayuden a salir de acá porque sufrimos violencia. Que nos puedan ayudar a obtener una casita pagándola, pero de a poco, o un lugar para arrendar”.

Lee la carta completa de Kelly:

Carta de Kelly. Imagen compartida en nota de Chilevisión Noticias.