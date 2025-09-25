15.6 C
Antofagasta
Jueves 25 de Septiembre del 2025 21:25
Mejillones

VIDEO | Conductor en presento estado de ebriedad protagoniza peligrosa persecución en Mejillones

La noche del miércoles, personal de Seguridad Pública de Mejillones logró interceptar a un conductor que circulaba en aparente estado de ebriedad, tras una persecución que se extendió por distintas calles de la comuna y culminó en la ruta B-16.

Por El Diario de Antofagasta
El hecho se originó en la intersección de San Martín con Manuel Rodríguez, donde testigos alertaron sobre una camioneta Great Wall que se desplazaba en zigzag y que habría chocado contra una señalética en la esquina de O’Higgins. El vehículo fue seguido a distancia por móviles municipales y cámaras de televigilancia, mientras se coordinaba el procedimiento con Carabineros.

Durante la persecución, el conductor no respetó semáforos, puso en riesgo a peatones y lanzó la camioneta contra personal municipal, dándose posteriormente a la fuga por la ruta B-16 en contra del tránsito.

El seguimiento finalizó a la altura del kilómetro 13, cuando la camioneta quedó inmovilizada con los neumáticos enterrados en la berma. El individuo opuso resistencia, pero finalmente fue reducido y trasladado en un vehículo policial.

Se informó que no se registraron daños a funcionarios ni a móviles municipales durante el operativo.

