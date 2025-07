Tres muertos y múltiples heridos tras volcamiento de bus internacional en la región de Antofagasta

Un grave accidente de tránsito se registró a las 19:40 horas de este lunes en la Región de Antofagasta, luego que un bus de procedencia argentina volcara en la Ruta 5 Norte, específicamente en el kilómetro 1118, en la comuna de Taltal.

De acuerdo a información preliminar, se reporta el fallecimiento de al menos tres personas y múltiples lesionados. El bus siniestrado se desplazaba desde Lima (Perú) con destino a Argentina cuando, por razones que aún se investigan, volcó a un costado de la carretera.

Hasta el lugar concurrieron efectivos de Carabineros del Retén Alemania y de la 1ª Comisaría de Taltal, así como unidades de Bomberos y ambulancias del SAMU, quienes trabajan en el rescate y atención de los heridos.

Según los antecedentes, en el sector no se mantiene cobertura radial ni telefónica, lo que ha dificultado las comunicaciones en torno a la emergencia. No obstante, se informa que no hay interrupción del tránsito: Carabineros regula la circulación mediante un By Pass habilitado para mantener el flujo vehicular.

El Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) y la Delegación Presidencial Regional se mantienen al tanto del desarrollo de la situación.

Esta es una información en desarrollo.