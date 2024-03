“Falló la minera y el Estado”: Senador Velásquez responsabiliza a la empresa por muerte de joven operadora en Mina Radomiro Tomic

El Senador por la región de Antofagasta, Esteban Velásquez (FRVS) se refirió esta tarde a la muerte de la trabajadora de 30 años, Ana Carolina Rojas Farías (QEPD), apuntando a las fallas de la empresa en materia de seguridad como también a la responsabilidad del Estado, especialmente de los organismos públicos estatales a cargo de la fiscalización tanto de las condiciones laborales como de seguridad en minería.

“Es claro que en este caso ha fallado la minera como el Estado. La minera falló con Ana Camila porque cometió errores según información que ha trascendido, y es que se habría soltado una manguera del estanque de lubricación, cuestión que no debió ocurrir. Luego, entendemos que los camiones cuentan con un sistema contra incendio que libera un químico para apagar el incendio, esto o no lo tenía, o no funcionó, o fue insuficiente. Luego el intentar apagar el incendio con agua, es un grave error. Son información que hemos conocido por la prensa y que nos parece dan cuenta de errores de la empresa”, sostuvo el legislador.

Agregó que “además le falló el Estado, porque los organismos llamados a fiscalizar las condiciones laborales y de seguridad en minería no advirtieron esta situación a tiempo. Y me refiero tanto a organismos como la inspección del trabajo y sernageomin, pues ambos tienen por mandato legal la misión de velar por las condiciones laborales y de seguridad de los trabajadores. Debemos avanzar en una legislación que oblique a reportar semanalmente las inspecciones semanales y mantenciones periódicas y rutinarias de los equipos mineros, por la importancia que tiene para el país la minería y sus trabajadores”.

“Esperamos que este caso sea abordado por las entidades estatales respectivas y de investigue con el máximo rigor, se soliciten los informes a las brigadas de emergencia, los reportes de la última inspección y mantenimiento y se apliquen las máximas sanciones, de forma ejemplificadora, para que nunca más vuelva a ocurrir un accidente tan trágico en que una trabajadora de la minería pierde la vida en su puesto de trabajo”, concluyó Velásquez.