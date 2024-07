¡Más de 30 años de historia!: Trabajadores de Minera Zaldívar fueron reconocidos por años de servicio

En una emotiva ceremonia y en compañía de sus familiares más cercanos, Minera Zaldívar rindió homenaje a 40 trabajadores de diversas áreas por su contribución, esfuerzo y compromiso, al cumplir 20, 25, 30 y hasta 31 años en la empresa, recalcando su impacto significativo en el desarrollo y crecimiento continuo de la Compañía y la Región de Antofagasta.

Una de las reconocidas fue Claudia Labarca, química del laboratorio de Zaldívar y dirigente sindical, que cumplió 25 años siendo parte de la empresa. “Este tiempo ha sido un conjunto de emociones. Me he desarrollado profesionalmente y como líder sindical. Hay mucho compañerismo y empatía dentro de los equipos de trabajo, lo que me ha permitido crecer y ser auténtica. Ver llegar a nuevas generaciones, especialmente más mujeres, es motivo de gran alegría”.

Con sus 30 años de entrega y compromiso, Arturo Villarroel, instructor Mina, también expresó su sentir. “Estos años representan toda una vida feliz de trabajo y de logros. Continuaré trabajando para que la Compañía sea exitosa, ya que su éxito asegura nuestro progreso, y espero seguir contribuyendo por muchos años más”.

En la ceremonia participó el Presidente Ejecutivo de Antofagasta Minerals, Iván Arriagada, quien recalcó sentirse orgulloso por ser parte de la jornada que reconoció a personas que han marcado la historia de la operación. “Esta actividad ha sido inigualable para celebrar las oportunidades y el progreso que la minería ha disfrutado gracias al esfuerzo y compromiso de cada uno de ellos”.

Desarrollo social y económico

El gerente general de Minera Zaldívar, Leonardo González, valoró a los trabajadores por su entrega a la empresa y su aporte al desarrollo social y económico de la región y el país. “Ver a tantas personas cumplir 20, 25 y 30 años, junto a sus seres queridos fue realmente emocionante. Los testimonios de desarrollo de vida, tanto personal como profesional, son motivo de gran orgullo para nosotros”, destacó el líder ejecutivo.

Palabras similares tuvo la vicepresidenta de Personas y Organización del Grupo, Georgeanne Barceló, quien sostuvo que estos años de trayectoria son el resultado del compromiso y fidelidad que sienten con su labor y con la organización.

Por su parte, el gobernador de la Región de Antofagasta, Ricardo Díaz, explicó que “este reconocimiento a los trabajadores y sus familias refleja un sentido de unidad y compromiso que fortalece a la comunidad”.

Similar opinión tuvo la seremi del trabajo y Previsión Social, Camila Cortés. “Es importante reconocer la historia de las y los trabajadores de una compañía como Minera Zaldívar, que han contribuido a hacer más grande la economía de la región de Antofagasta”.

Zaldívar en cifras

Durante 2023 Minera Zaldívar adjudicó 123 contratos y servicios por US$67 millones. De ese total US$ 26 millones corresponden a compra de productos y servicios a 54 proveedores regionales, aportando directamente a economía local.

Hoy, casi 4.000 trabajadores dependen de Minera Zaldívar, de los que 900 trabajadores que corresponden a dotación propia, equivalente al 11% del total de Antofagasta Minerals. De ese total un 16,5% corresponde a mujeres, mientras que un 46% reside en la región.