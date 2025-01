Humedal Vertientes de la Chimba Norte: Constancia y cuidado para preservar un oasis en Antofagasta

El pasado 29 de diciembre, se realizó una visita guiada al Humedal Urbano Vertientes de la Chimba Norte, ubicado en el sector norte de Antofagasta.

Este espacio natural, reconocido legalmente como humedal urbano en enero de 2023, es un verdadero oasis de vida que alberga una rica biodiversidad, siendo hogar de aves migratorias como el Zarapito Común y residentes como el Pilpilén Negro, además de especies endémicas como el Caracol de La Chimba.

La actividad fue organizada por la Asociación Socioambiental Raíces Endémicas, liderada por su presidenta Carmen Serrano Araya, quien desde hace más de ocho años trabaja en la preservación de este ecosistema. “El objetivo de la actividad de hoy día es dar a conocer el humedal, este espacio natural que existe en Antofagasta. Si bien está muy impactado, igual en él habitan especies que son endémicas de la región. Queremos que la comunidad tenga este acercamiento“, destacó Serrano.

Con una superficie aproximada de 0,42 hectáreas, el humedal enfrenta múltiples amenazas debido a actividades humanas como el tránsito de vehículos motorizados, la disposición de basura y la intervención en sus caudales de agua. Serrano hizo hincapié en la importancia de visitar estos espacios con responsabilidad. “Bueno, a toda la comunidad que visite el humedal, y no solamente este, sino cualquier otro humedal: no traigan perros, por ejemplo, y si lo hacen, tráiganlos con correa. Llevarse su basura y no interactuar con la fauna que habita, como en este caso el pequén y otras aves. También, no impactar el espacio creando lagunas o haciendo acciones que no corresponden. Y sobre todo, evitar el uso de vehículos motorizados que impactan negativamente en los humedales”, recalcó.

A lo largo de los años, la labor de Serrano y la asociación ha logrado cambios significativos en el humedal, pero también han enfrentado grandes desafíos, especialmente al tratar de generar conciencia. “Yo creo que para poder recuperar un espacio cualquiera, por ejemplo, una población u otro lugar, hay que ser constantes. No sirve con una sola vez impactar un lugar positivamente, sino que hay que hacerlo y educar a la comunidad. Creo que el desafío más grande no es llegar a la gente en sí, porque la comunidad tiene curiosidad en conocer, sino más bien a las autoridades. Ellos son el desafío más grande”, afirmó.

Además de su biodiversidad, el Humedal Vertientes de la Chimba Norte es clave para la regulación de las napas subterráneas y como reservorio de agua en una zona extremadamente árida. Sin embargo, su deterioro podría tener un impacto irreversible en el ecosistema local.

Serrano también subrayó la necesidad de que las autoridades se involucren activamente, “Todo surge de la autoridad para poder llegar a la población. Nosotros acá hacemos actividades, pero ya estamos claros que no va a llegar toda la gente que queremos que llegue. Necesitamos que las autoridades estén presentes, ya sea protegiendo este espacio o acercándolo a la comunidad. Ellos tienen muchas reuniones con empresas e industrias, lo cual está bien porque es parte del crecimiento, pero no pueden olvidar los espacios naturales. Tenemos reservas naturales súper impactadas, llenas de basura…, necesitamos que ellos estén presente en nuestro espacio”.

La visita guiada dejó una enseñanza clara: proteger el humedal no solo es una tarea de quienes lo conocen, sino un llamado colectivo para cuidar uno de los últimos refugios de biodiversidad en Antofagasta. Este espacio no solo resguarda especies únicas, sino que también simboliza la lucha por un desarrollo sostenible que respete el medioambiente.