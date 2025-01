Antofagasta y Europa unidas por la ciencia: Alianzas internacionales de CICITEM impulsan el hidrógeno verde y la innovación energética

Los doctores Pedro Galleguillos y Víctor Zepeda, investigadores de la Línea de Minería de CICITEM, viajaron a Europa con el objetivo de fortalecer y establecer nuevas alianzas de cooperación con universidades y centros de investigación. Esta iniciativa se enmarca en el proyecto de fortalecimiento “Research and Development of Using Green Hydrogen from the Antofagasta Region Chile”, que busca impulsar el uso de tecnologías limpias en la Región de Antofagasta.

Durante su visita, los científicos conocieron la facultad de química de la Universidad Complutense de Madrid, donde evaluaron posibilidades de colaboración académica e investigación. Posteriormente, participaron en el congreso Europeo de carbón y fabricación de hierro, ECIC 2024, realizado en Bardolino, Italia y finalmente, visitaron el Centro de Investigación SINTEF, en Trondheim, Noruega, donde conocieron los laboratorios y desarrollos relacionados con aplicación de reactores para el procesamiento de minerales metálicos.

Estas visitas les permitieron establecer acuerdos de colaboración que abren nuevas oportunidades para el desarrollo tecnológico en la Región de Antofagasta. En este contexto, conversamos con el Dr. Pedro Galleguillos para conocer los resultados de este viaje.

¿Podría explicarnos en qué consiste el proyecto de fortalecimiento “Research and Development of Using Green Hydrogen from the Antofagasta Region, Chile”?

Este viaje forma parte del proyecto “Investigación y Desarrollo en el Uso de Hidrógeno Verde desde la Región de Antofagasta”, cuyo objetivo es llevar a cabo investigaciones regionales que permitan desarrollar y validar tecnologías que utilicen hidrógeno verde (H2V) en la síntesis de derivados estratégicos y, por otra parte, utilizar este H2V como agente reductor en procesos metalúrgicos. El proyecto contempla la investigación en sistemas de catalizadores y la validación de reactores bifuncionales capaces de utilizar hidrógeno verde, tanto para la síntesis de productos estratégicos, como para generar nuevos procesos metalúrgicos reductivos en la producción de polvos metálicos.

Para lograr estos objetivos, se busca establecer una red de cooperación en investigación que incluya equipos nacionales e internacionales, así como programas de formación de maestría y doctorado enfocados en las aplicaciones del hidrógeno verde. Además, el proyecto contempla actividades de divulgación para dar a conocer los distintos aspectos de la investigación propuesta a diferentes públicos y promover la protección intelectual de los procesos innovadores y catalizadores que puedan surgir. Este viaje representa un importante hito en el marco de la investigación que estamos desarrollando.

Durante el viaje ¿Hubo alguna tecnología, metodología o investigación que les llamó la atención y que se pueda replicar en el marco del proyecto “Research and Development of Using Green Hydrogen from the Antofagasta Region Chile”?

En el caso de la Universidad Complutense de Madrid, acordamos trabajar en conjunto, ya que ellos están avanzando en la recuperación de metales desde residuos de batería. Esto abre la posibilidad de incorporar estos materiales en el proceso que estamos desarrollando y analizar si es viable recuperar elementos metálicos de estos residuos. Como avance de esta cooperación, nos entregaron muestras de residuos (masa negra) para analizarlas y evaluar su comportamiento al ser tratados con H2V en reacciones de reducción, de tener resultados positivos esto abre nuevas oportunidades de investigación para el 2025.

En el European Coke and Ironmaking Congress, ECIC 2024, se presentaron estudios sobre los esfuerzos para descarbonizar la industria del acero, ya que esta es la responsable de aproximadamente el 7-9% de las emisiones globales de CO2. Uno de los enfoques principales de este congreso fue el uso de tecnologías de hidrógeno verde para reducir las emisiones. Empresas como Hyundai, grandes consumidoras y productoras de acero, están modificando sus reactores y procesos para adaptarse a estas tecnologías sustentables. Esto también nos dio una visión sobre el potencial de Chile, no solo como productor de hidrógeno, sino también en el desarrollo de tecnologías que puedan ser implementadas directamente en esta industria, evitando así la actual huella de carbono que estaría vinculada al potencial transporte del hidrógeno.

Nuestra última visita fue en el Centro de Investigación SINTEF, un referente europeo en investigación multidisciplinaria con más de 2.200 científicos que desarrollan proyectos en áreas como salud, industria marítima, minería y tratamiento de minerales. Esta visita fue clave, ya que SINTEF forma parte del proyecto de fortalecimiento que estamos liderando. Visitamos al Dr. Casper Van der Ejik y su equipo, con quienes recorrimos sus laboratorios y observamos las pruebas de desarrollo de procesos para minerales metálicos en reactores avanzados. También acordamos continuar trabajando en el “Research and Development of Using Green Hydrogen from the Antofagasta Region Chile”, y el próximo año visitarán los laboratorios de CICITEM para avanzar en actividades en conjunto.

¿Cómo percibieron el desarrollo de la ciencia en Europa en comparación con Chile?

La brecha es considerable en términos de recursos, desarrollo tecnológico y las facilidades con las que cuentan. Sin embargo, esto no significa que no tengamos oportunidades. Una diferencia clave es el acceso a financiamiento y la colaboración estrecha entre universidades y el sector privado. Por ejemplo, SINTEF posee gran demanda y recursos de empresas privadas, mientras que sólo un 8% de sus fondos provienen del estado.

En Chile, es necesario desarrollar una mayor industrialización que genere una demanda activa de investigación científica aplicada. Una muestra de esto es que a pesar de ser uno de los principales productores de cobre, seguimos dependiendo de tecnologías extranjeras. Es crucial fomentar la interacción entre la industria y los centros de investigación para impulsar el desarrollo tecnológico, especialmente en sectores como el hidrógeno verde y la minería.

¿Qué temáticas o investigaciones observaron que fueran similares en estos tres lugares y que se relacionan con el trabajo de CICITEM?

Principalmente, la recuperación de metales a partir de desechos. En SINTEF tienen amplia experiencia en la recuperación de elementos valiosos desde relaves y escorias de fundición, mientras que en la Universidad Complutense trabajan con biotecnología para recuperación de diferentes elementos como residuos de baterías. Ambas líneas se alinean con nuestras investigaciones sobre minería secundaria y podrían aplicarse para potenciar nuestros desarrollos en la recuperación de metales.

¿Qué beneficios trajo esta experiencia al centro de investigación CICITEM, a la región y al proyecto que están desarrollando?

Es fundamental conocer de primera mano lo que está ocurriendo a nivel internacional. En el Ironmaking Congress, por ejemplo, aprendimos sobre los esfuerzos globales en la descarbonización de la industria del acero, una industria clave para el desarrollo tecnológico, pero aún con un gran peso en la generación de gases de efecto invernadero. Estas experiencias nos permiten acelerar nuestros procesos de investigación al colaborar con colegas internacionales y abrir nuevas posibilidades de cooperación que beneficien no solo a nuestro centro, sino también a la región y al país.