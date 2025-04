Antofagasta celebra el mes del libro con jornada de intercambio literario en la Casa de la Cultura

El próximo sábado 5 de abril, la Dirección de Cultura, Artes y Patrimonio de la Municipalidad de Antofagasta desarrollará un nuevo trueque literario en la Casa de la Cultura.

Se trata de una iniciativa que se enmarca en el mes del libro que busca promover la lectura, aumentar la participación ciudadana en torno a la cultura y las artes y al mismo tiempo, que las personas tengan la posibilidad de reciclar literatura que le ha sido útil en sus vidas.

“Hemos tenido una muy buena recepción de parte de la comunidad en los trueques de libros durante los primeros meses del año, sin embargo entendemos que por diversos motivos no todos pueden participar durante la semana por lo que en esta oportunidad será el día sábado”, explicó Daviana Godoy, profesional de la Dirección de Cultura, Artes y Patrimonio.

La actividad que ya se desarrolla por cuarta vez en la Casa de la Cultura, consiste en un intercambio de libros donde los asistentes deberán acercarse al stand y entregar los ejemplares que ya no usan para luego seleccionar los que deseen intercambiar. Los textos deben ser preferentemente novelas, poemarios, cómics, libros infantiles o de autoayuda y deberán estar en buen estado, además de que no sean textos escolares ni enciclopedias. No habrá límites en la cantidad de libros para permutar.

El evento será en el hall de la Casa de la Cultura “Andrés Sabella Gálvez”, ubicada en calle Latorre 2535 en horario de 9.00 a 14.00 horas.