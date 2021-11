Antofagasta: Ciudadanos viralizan imágenes de playas contaminadas con basura de los mismos visitantes

A menudo los ciudadanos de Antofagasta se trasladan a las playas de la ciudad para disfrutar de una tarde en comunión con el mar, o bien para consumir alimentos entre familia y amigos, sin embargo, pese al constante llamado que se realiza de no dejar residuos en el lugar, las personas parecen no entender, por lo tanto la basura se acumula y destruye este espacio de recreación que no todas las ciudades tienen la fortuna de poseer.

Este fin de semana, entre el 13 y 14 de noviembre, unos usuarios en Twitter viralizaron un par de imágenes donde queda en manifiesto la problemática situación de contaminación en las playas de Antofagasta. En estas publicaciones, otras personas mostraron su descontento etiquetando a los perfiles oficiales de la Municipalidad, para que se puedan hacer cargo, mientras que otros culpabilizaban a los locales cercanos pues las cajas de cartón no podrían ser de los visitantes.

Una de estas playas es el Trocadero, uno de los lugares más transitado de la zona, pues es un espacio recién remodelado, en comparación a otras, cuenta con juegos, locales de comida y demás. Lamentablemente, todo esto, por la desconsideración humana, se ha visto bastante opacada en los últimos días. Botellas de bebida, cajas de mercadería, muchísimas bolsas, vasos y platos de cartón, botellas de vidrio y demás, son algunos de los productos que han opacado la belleza de este lugar.

Anta esta problemática situación, los vecinos del sector realizan un llamada a que las autoridades operen en la zona para que esto pueda cambiar. Asimismo, debido a una de las posibles causas que sospechan, en cuanto a la culpabilidad de los desechos, insisten en que debe existir una mayor supervisión a los locales pues, como se mencionó anteriormente, las cajas de mercadería, difícilmente podrían votarlas quienes visitan la playa.

Finalmente, la Ilustre Municipalidad de Antofagasta no ha emitido ningún comunicado refiriéndose a este problema, por lo tanto no hay solución a corto plaza para resolver este hecho que aqueja tanto a aquellos que viven cerca de las costas de la ciudad. No obstante, esto no solo es una situación que problematiza a las personas que viven cerca de este espacio, sino también a todos los ciudadanos de la comuna, pues el resto del país, esta catalogando a las playas de Antofagasta, como las más sucias de Chile.