Hombre con distrofia muscular acusa discriminación por parte de funcionaria de LATAM en Aeropuerto de Antofagasta

El pasado miércoles 17 de noviembre, un hombre con distrofia muscular vivió una lamentable situación por parte de la aerolínea LATAM Airlines, producto de un mal trato que recibió al momento de querer embarcarse al avión que lo llevaría de viaje hasta Temuco, donde iría a presenciar la ceremonia de Licenciatura de 4to medio de su hijo y a quien no veía desde el estallido social.

El hombre de iniciales C.B.P, sufre de una enfermedad llamada distrofia muscular, la cual corresponde a un grupo de enfermedades que provocan debilidad progresiva y pérdida de la masa muscular provocando que a la persona se le dificulte, con el paso de los años, poder desplazarse normalmente, necesitando utilizar en muchos casos una silla de ruedas.

En ese sentido, el joven en un comienzo iba a viajar hasta Temuco junto a su esposa quien por motivos extraordinarios de salud no pudo acompañarlo y se restó del viaje dos días antes del vuelo.

Debido a aquella situación de último momento, familiares del hombre se pusieron en contacto con la aerolínea LATAM para poder buscar alguna alternativa que le permitiera viajar con alguna asistencia que se requería en el avión, ya que el joven camina muy poco y dado a su estado necesitaba que alguna persona le prestara ayuda durante el viaje para pararlo y sentarlo de la silla de ruedas.

“Un día antes del viaje y tras enterarnos de la situación de salud de mi neura, nos comunicamos con LATAM a primera hora. No nos atendieron en la mañana y cuando nos pudieron atender era pasado el mediodía. Les explicamos la situación en la que nos encontrábamos y desde la empresa nos señalaron que no se podía efectuar la devolución del pasaje de la esposa de mi hijo y nosotros le indicábamos que los pasajes comprados eran con devolución y que si pasaba algo los podían cambiar, cosa que lamentablemente no se pudo hacer en ese día”, comentó Williams Butler, padre del afectado.

La familia no tuvo otra alternativa que ir directamente al aeropuerto, donde personal de LATAM los recibió. Allí los atendió una señora a la cual se le explicó la situación y les dijeron que ellos no podían hacer nada y que tenían que hablar con alguien del centro de atención telefónica.

“Yo les explique que mi hijo tenía este problema y que viajaba en una silla de ruedas, me pidieron un montón de explicaciones, de que cuanto pesaba esta silla de ruedas, algo lógico y que se comprende y que no podían cambiar el pasaje a mi nombre. Es más, llegamos tempranísimo para poder lograr ese cambio y ellos mismos trataron de comunicarse con la gente que uno le compra los pasajes vía telefónica e internet y nos demoraban, nos preguntaban por qué el cambio y vuelta a explicarles la situación de nuevo, de que era una persona con capacidades diferentes y con todo eso no se pudo, finalmente no se pudo cambiar”, señaló el padre.

El hijo le indicó a una de las asistentes que se encontraba atendiendo si podía viajar con asistencia porque allá en Temuco lo estaban esperando y que solamente tenían que levantarlo y sentarlo en la silla de ruedas y la respuesta de una de ellas fue, “pero nosotros no vamos a llevarte al baño”.

En eso el afectado le respondió de vuelta, “yo me preparo para viajar y preparo también mi parte física. Yo llego allá y hago mis necesidades allá, no en el avión”. La mujer le volvió a decir que no, “lo siento no podemos llevarte a orinar nosotros en el avión”. Incluso el hombre le señaló a la asistente que andaba con un Pato de bacinica y que sabía cómo ocuparlo en caso de emergencia, pero no hubo cambios. Finalmente, la familia tomó la decisión de solicitar la devolución de los pasajes y tuvieron que regresar del aeropuerto.

Retornaron en la madrugada al aeropuerto y la familia optó por comprar pasajes en otra aerolínea, en la cual atendieron de forma correcta al afectado en un proceso que fue bastante rápido y expedito. “En esa línea área nos trataron muy bien, incluso la gente del avión estuvo excelente en la ayuda y en la colaboración no tuvimos ningún problema”, afirmó Williams.

El padre del afectado se mostró bastante molesto por la actitud tomada por LATAM, la cual fue discriminadora debido a la respuesta que se le dio en el momento a la familia. “Yo creo que la discriminación de parte de LATAM fue horrible. Que una persona te diga nosotros no te vamos a llevar a orinar, era lógico que nadie podía hacerlo, pero la forma en que lo dijeron me pareció tan desubicada. Estamos a horas de la teletón, LATAM que dice que apoya a los niños de la Teletón, discrimina de esa forma”.

Además, agregó que “Uno como padre puede enfrentar muchas cosas, mi hijo ya es mayor, pero no veía a su niño desde hace tres años. De hecho, desde el estallido social hasta la fecha y el ir a su licenciatura era una sorpresa para él y cuando vio que no podía ir, era lógico que nos preguntáramos qué íbamos a hacer en ese momento”.

Finalmente, el viaje lo pudieron concretar tras la compra que realizó la familia en otra aerolínea. Cabe precisar eso sí, que el vuelo desde Antofagasta llegaba hasta Concepción, no a Temuco y la distancia entre Panguipulli, localidad donde se encuentra viviendo su hijo y el aeropuerto de Concepción, es de 4 horas y media, por lo que los planes de la familia se vieron alterados de igual forma.

“Mi hijo le decía a la señora de LATAM: A mí me van a ir a buscar, si lo único que necesito es una asistente es que me siente y me pare, y yo dirijo la silla y me voy no hay ningún problema. Tengo que ver a mi hijo, es un proceso muy hermoso para mí por todo el esfuerzo y sacrificio que hemos hecho. Fue muy triste para mi hijo todo esto que pasamos”, sentenció el padre.