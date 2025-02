Madre denunció discriminación transfóbica hacia su hija en centro estético de Antofagasta

A través de redes sociales, Pilar Vega, denunció que su hija trans sufrió discriminación al interior de un centro estético de Antofagasta, además de recibir malos tratos a la hora de confrontar a las trabajadoras.

Denuncia

Según relata la madre, los hechos ocurrieron en uno de los centros de depilación Gacitua’s, ubicado en calle Latorre. “Llegamos y habían muchas que hacían depilación, me acerqué a la caja y pregunté si me podrían depilar a mi hija y llamaron a una niña con acento colombiano, bueno, eran todas con el mismo acento. Ella los llevó a un box y le comenté que mi hija era una niña trans y que le sacara todas sus pelusas solamente con cera y me dice acompáñeme. Me lleva a la caja de nuevo y me dice no le podemos cobrar a ella como mujer porque es hombre y se tiene que regir con los valores de varón“, comenzó contando Vega.

Tras lo ocurrido, Pilar le explica a las empleadas que su hija no tenía nada de vello y que nunca habían pasado por un problema similar anteriormente. “Le dije con tanta rabia qué le pasa a ustedes, tienen cero empatía y que no tenía educación y que me hablaba de la ignorancia misma“, a lo que continuó recibiendo respuestas como que “ella es hombre y tenemos que cobrar como hombre“.

La situación escaló cuando en el intercambio de palabras, la madre informó que sacaría fotografías para denunciar la situación. “Le dije voy a sacar foto, sale otra tipa muy atrevida, pegaba manotazo, me decía ándate de este local, no grabes, no saques fotos… y la cajera me seguía diciendo que no podía cobrar como mujer si no como hombre“.

Finalmente, la madre expresó su impotencia frente a este tipo de situaciones a las que se ve expuesta la comunidad y tristemente hoy, le tocó a su hija. “Tengo mucha rabia, pena, porque esta sociedad es tan cruel y muy poco empática, no saben el daño que hacen. Tanto que le falta a esta sociedad, yo juro que seguiré luchando por la comunidad, para que no vuelva a pasar y nadie de la comunidad vaya a ese centro de depilación para pasar este tan mal rato, solo pedimos respeto a la comunidad. Yo como madre me siento orgullosa de mi hija“, expresó.

Acciones

De acuerdo a lo informado por Pilar Vega en la misma publicación, tomará medidas legales por el daño hacia su hija menor de edad y de esta manera evitar que le ocurra a otra persona de la comunidad.

Asimismo, aprovechó la instancia para agradecer todo el apoyo y palabras de aliento recibido tras lo ocurrido.