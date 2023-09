Futbolista de Deportes Antofagasta denuncia trato negligente del club

Durante sus redes sociales, Mariana Garnica, futbolista de Deportes Antofagasta, denunció un trato negligente por parte del Club tras una lesión ocurrida en abril del presente año.

En un comunicado público, la portera señaló que, “Actualmente mantengo un contrato vigente con dicha institución hasta la finalización de la temporada de este año 2023, sin embargo, por la lesión que sufrí y la posterior recuperación que conlleva mi cirugía, la normativa del derecho deportivo internacional obliga al club a extenderme el contrato”.

Asimismo, señala que desde el día de su lesión, ha sufrido la falta de atención médica por negligencia e indiferencia de los funcionarios del club, quienes solo “ante los requerimientos jurídicos de mi abogado y la gestión de mi representante han simulado asistirme”.

La deportista agrega que, “tras 4 meses de espera y un sin número de insistencias legales de mi abogado, el club finalmente gestionó mi cirugía en la ciudad de Santiago de Chile, para lo cual en lo posterior me ha dejado abandonada en un hotel de esta ciudad, sin entregarme completamente todos los medicamentos que me corresponden, sin asistencia médica de ninguna persona y principalmente sin gestionar mis terapias de recuperación ni menos aun otorgarme un pasaje de retorno a la ciudad de Antofagasta como me corresponde”.

Lamentablemente, toda esta situación, ha llevado a Mariana a un estado de depresión – según expresa en sus redes – ya que su único anhelo era jugar y ganar todo con el club, pero este sueño se volvió una terrible pesadilla.

Finalmente, recalca: “No permitamos que estos abusos sigan afectando a futuras jugadoras ni al futbol femenino en general, junto a mi abogado hemos presentado la demanda por los daños causados ante el Tribunal del Futbol de la FIFA y llegaremos hasta las últimas consecuencias para que se haga justicia”. “Por un futbol femenino mas justo y sin abusos”.