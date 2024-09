Promesas de Antofagasta: Karatekas deslumbraron en Primera Copa Ikigai 2024 y se preparan para Torneo Nacional

El pasado domingo se llevó a cabo la primera Copa Ikigai 2024 en el Gimnasio Guibaldo Ormazabal de Antofagasta, donde deslumbraron diversos karatekas locales, entre ellos los representantes del Collao Dojo de la ciudad, con ocho campeones en la categoría de Kata y 11 en Kumite.

En particular, en este torneo organizado por el Ikigai Dojo, se destacaron Antonia “Toti” Olmos, como Tetracampeona de este torneo – con dos primeros lugares en cada categoría -, y Neil Mena, como Bicampeón de la categoría Kumite.

“Me siento súper feliz y agradecida al saber que gané

estas cuatro copas, me pone muy contenta”, expresó Olmos, quien reveló que su preparación “ha sido muy dura, entreno todos los días, a veces 2 o 3 veces al día, me esfuerzo mucho y siempre trato de esforzarme al máximo en cada entrenamiento con Senpai Willy con Shihan Collao y a veces con Senpai Amei. También tuve que hacer una dieta con nutricionista para entrar en la categoría y eso fue lo más difícil pero con la fuerza menta y disciplina todo es posible”.

Por su parte, el Bicampeón del torneo, reconoció que “ver todo el esfuerzo y sacrificio que hay detrás de cada uno de mis triunfos, me siento bastante conforme y feliz de haberlo logrado. Siempre valió y valdrá la pena seguir mis objetivos, considerando que ya van casi 2 años manteniendo el 1er lugar en la modalidad de kumite”.

Ambos representantes son parte del Collao Dojo de Antofagasta, donde entrenan cada día junto al resto del equipo a cargo del Shihan Víctor Collao y sus Senpai Williams Riveros y Amei Collao.

Asimismo, Neil acotó que “Desde el momento que quise ser parte del equipo de competidores del dojo, sabía que tenía que exigirme y esforzarme mucho más de lo habitual, que eran tres veces a la semana por 1 hora, pasando a entrenar tres horas diarias entre el dojo y en casa, sabía que tenía que ser constante y disciplinado para cumplir mis metas, siendo una parte fundamental el apoyo entregado de mi Shihan, Senpai y compañeros”.

Del equipo, los primeros lugares en Copa Ikigai 2024 fueron:

Katas: Sofía Cabrera – Diego Cortés – Amaro Díaz – Israel Dorante – Patricio García – Amei Collao – Antonia Olmos (Primer Lugar Juvenil Novicios y Primer Lugar Juvenil Experto).

Dylan Zhong – Matías Pizarro – Diego Cortés – Amaro Díaz – Claudio Gallardo – Victoria Vásquez – Maximiliano Sagredo – Florencia Azócar – Roger Zhong – Antonia Olmos (Primero Lugar 12-13 años – 45K y Primer Lugar 12-13 años +60K) – Neil Mena (Primer Lugar 14-15 años, Primer Lugar 16-17 años y Subcampeón categoría Katas juvenil novicio). Mejor Espíritu: Darién Gajardo.

Darién Gajardo. Libre Peso: Joaquín Araya (Vice Campeón Categoría Open Expertos).

Próximos desafíos:

Para los campeones locales, un objetivo en común es el próximo torneo nacional, que se disputará en Santiago a partir del 05 de octubre. Sin embargo, cada uno tiene sus ambiciosas metas, más allá del territorio chileno.

“Mi gran deseo es llegar a Japón cuando sea grande y competir en las categorías adultas expertas, me encantaría ir a competir con otros países, otras experiencias y otras costumbres, la idea de ir a Japón es algo con lo que siempre he soñado o también ir a Kazajstán, ya que son las mayores potencias en el Kyokushin y son torneos grandes, pero para llegar se necesita mucho esfuerzo y disciplina y a pesar de que tengo recién 12 años sé que si me sigo esforzando lo puedo lograr”, manifestó Olmos.

A su vez, Mena se sinceró respecto a su nuevo objetivo. “Debo ser sincero, me tienen muy ansioso los torneos que se vienen para el año 2026, donde se realizará la 6ta Copa América en el país de Panamá, además del mundial juvenil a realizarse en Kazajistan. Si bien estos dos torneos son muy importantes, se transforman en un nuevo desafío personal, donde me gustaría obtener el 1er lugar. No olvidando que existen próximas competencias en las que daré lo mejor de mí, mi 1000% y más”, sentenció el karateka.