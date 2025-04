Con medallas internacionales, la fisicoculturista Cindy Rodríguez quiere formar nuevas campeonas en Calama

La Ilustre Municipalidad de Calama, a través de su Corporación Municipal de Deportes y Recreación (CORMUDEP), continúa respaldando el desarrollo del deporte local, apoyando a sus deportistas y promoviendo el crecimiento de nuevas disciplinas en la ciudad.

Una de las protagonistas de este impulso es Cindy Rodríguez General, fisicoculturista calameña con una sólida carrera internacional en la categoría Bikini Fitness, en la cual compite desde el año 2017.

“El fisicoculturismo me tiene muy motivada, me ha llevado a ganar todas estas medallas y a vivir enfocada”, comentó la deportista, quien ha representado a Calama en diversos escenarios internacionales. Entre sus principales logros, destacó: “En Arnold Brasil saqué segundo lugar, en Olimpia Brasil obtuve el tercer lugar, y tengo muchos otros logros más. He estado en Colombia, Uruguay, y el año pasado participé en campeonatos nacionales, siendo el más importante el Felipe Fierro, donde logré el primer lugar”.

Rodríguez también compartió las exigencias del deporte: “Es una disciplina 24/7, implica seguir una dieta estricta, mantenerse en forma, entrenar constantemente, cuidar la definición y el volumen muscular. Uno de los grandes desafíos es tener mucha disciplina”.

Con el objetivo de compartir su experiencia y fomentar el fisicoculturismo en Calama, Cindy anunció su interés en formar un nuevo club deportivo orientado a mujeres: “Quiero gente nueva, busco fomentar este deporte con chicas que quieran participar de esta disciplina, particularmente en las categorías de Bikini Fitness o Bikini Model”.

CORMUDEP se comprometió a brindar orientación a la deportista en el proceso de conformación del club y en la tramitación de su personalidad jurídica.

Las vecinas interesadas en sumarse a este nuevo proyecto pueden comunicarse directamente con Cindy Rodríguez al número +56 9 7709 0918.