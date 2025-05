Martínez y Bahamondes levantan los puños en triunfal noche de boxeo en Antofagasta

En el evento, Alan “El Puma” Bahamondes y Gerard “El Príncipe” Martínez se coronaron campeones frente a los exponentes peruanos, mientras que Diego “La Pantera” Ceballos cayó en el tercer round.

La cuarta velada de boxeo profesional en Antofagasta se realizó el pasado sábado 03 de mayo en el Gimnasio Guibaldo Ormazábal desde las 19:00 horas, que partió con seis combates preliminares entre escuelas de boxeo provenientes de Antofagasta, Iquique y Tocopilla, quienes demostraron el alto nivel deportivo de sus ciudades. Luego comenzaron los enfrentamientos profesionales Chile vs Perú, donde representantes antofagastinos se impusieron 2-1 a los exponentes peruanos.

Con gran convocatoria comenzó el primer combate profesional, donde en categoría welter, Diego Ceballos “La Pantera” se enfrentó a Oscar Robledo “La Bestia” durante tres rounds hasta que el chileno cayó por nocaut y la victoria se la llevó Robledo.

Luego, acompañado de música en vivo, ingresó al ring Alan Bahamondes “El Puma” para buscar su cuarta victoria como boxeador profesional ante Pablo Agüero “La Pantera” en categoría ligero pesado, donde se demostró el gran nivel nacional, puesto que el triunfo se lo llevó “El Puma” en una contundente decisión unánime del jurado.

“Se dio un gran combate, era un buen rival, era peligroso y tenía experiencia” comentó Bahamondes sobre su contrincante luego del combate. “Es lo importante, estamos midiéndonos con rivales de buena categoría, que vienen a demostrar que quieren ganar” añadió.

Quienes se encargaron de cerrar la velada en categoría super welter, fue el antofagastino Gerardo Martínez “El Príncipe” contra Jairo Moran “El Castigador”, quienes entregaron al público presente un intenso combate que culminó con la cuarta victoria profesional para el chileno.

Sobre el enfrentamiento, Martínez comentó que fue “muy bueno (…) intenté terminarlo por nocaut pero no pude, así que al último intenté bajarle y asegurar el combate, que no me tocara mucho”. Además, enfatizó en que continuará su preparación para cumplir su meta de ser campeón del mundo.

El boxeo es un deporte que ha tomado fuerza en Antofagasta y el país, donde han surgido grandes representantes nacionales que buscan continuar creciendo, como Ceballos, Bahamondes y Martínez, quienes con el apoyo de la comunidad han logrado potenciar sus carreras.

Esta es la Primera Noche de Boxeo Profesional del año 2025 y se espera que se realicen más veladas de boxeo organizadas por la Escuela de Boxeo Puma Boxing Antofagasta y la Corporación Municipal de Deportes y Recreación (CMDR), quienes buscan potenciar a los deportistas antofagastinos y esta disciplina en Antofagasta.