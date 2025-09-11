Antofagastina de 15 años va por el título mundial junior de bodyboard

Con solo 15 años, la antofagastina Constanza Soto ya escribe su nombre en la élite del bodyboard: es Top 6 planetaria en la categoría Junior Profesional y ocupa el puesto 12 en el ranking adulto. Su próximo gran desafío será en Brasil, donde disputará la fecha final del Tour Mundial con opciones reales de coronarse campeona junior.

Formada en las olas del litoral antofagastino y proveniente de la Población El Golf, Constanza compite esta temporada representando a Chile y entrenando intensamente en la Región de Valparaíso junto a la academia @esbodyboarding, afinando técnica, táctica y preparación física. “Mi foco es ser campeona mundial; si no se da este año, seguiré perseverando porque con disciplina los sueños se cumplen”, afirma la joven rider.

El Club Budeo, que la acompaña desde sus inicios, ha gestionado su proyección internacional, pero el salto competitivo exige más respaldo para cubrir viajes, estadías y preparación. Por ello se abrió un llamado a empresas, instituciones y a la comunidad a sumarse como auspiciadores o colaboradores. Entre sus logros destacan: campeona nacional junior; seleccionada del Team Chile; 5° lugar en el Antofagasta Bodyboard Festival 2024 (Junior) y en Hawaine Bodyboard Pro Brasil 2024 (Junior); además de resultados en Francia, Sudáfrica y Portugal.

Fuera del agua, Constanza cursa 2° medio en el Liceo Experimental Artístico (LEA) con promedio 6,8 y Beca de Excelencia Académica, y participa como voluntaria de Un Techo para Chile, perfil que la convierte en una deportista integral y referente para nuevas generaciones. Quienes deseen apoyar pueden contactar a info@budeo.cl o al +56 9 8266 6530.