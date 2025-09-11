14.6 C
Antofagasta
Viernes 12 de Septiembre del 2025 01:56
Facebook Instagram Twitter
Deportes

Antofagastina de 15 años va por el título mundial junior de bodyboard

Constanza Soto, vecina de la Población El Golf, está Top 6 del mundo en junior y 12ª en adultos. Viaja a Brasil para la última fecha del Tour Mundial y busca apoyo de auspiciadores e instituciones.

Por El Diario de Antofagasta
Tiempo de lectura: 1 min.

Lea también:

El Diario de Antofagasta
El Diario de Antofagasta
Noticias de Verdad. DiarioAntofagasta.cl es el medio digital más leído de la región minera de Chile. Noticias, entrevistas, reportajes, fotos, videos, opinión y contenido de Antofagasta, Calama, San Pedro de Atacama, Tocopilla, Mejillones, Taltal.

Con solo 15 años, la antofagastina Constanza Soto ya escribe su nombre en la élite del bodyboard: es Top 6 planetaria en la categoría Junior Profesional y ocupa el puesto 12 en el ranking adulto. Su próximo gran desafío será en Brasil, donde disputará la fecha final del Tour Mundial con opciones reales de coronarse campeona junior.

Formada en las olas del litoral antofagastino y proveniente de la Población El Golf, Constanza compite esta temporada representando a Chile y entrenando intensamente en la Región de Valparaíso junto a la academia @esbodyboarding, afinando técnica, táctica y preparación física. “Mi foco es ser campeona mundial; si no se da este año, seguiré perseverando porque con disciplina los sueños se cumplen”, afirma la joven rider.

El Club Budeo, que la acompaña desde sus inicios, ha gestionado su proyección internacional, pero el salto competitivo exige más respaldo para cubrir viajes, estadías y preparación. Por ello se abrió un llamado a empresas, instituciones y a la comunidad a sumarse como auspiciadores o colaboradores. Entre sus logros destacan: campeona nacional junior; seleccionada del Team Chile; 5° lugar en el Antofagasta Bodyboard Festival 2024 (Junior) y en Hawaine Bodyboard Pro Brasil 2024 (Junior); además de resultados en Francia, Sudáfrica y Portugal.

Fuera del agua, Constanza cursa 2° medio en el Liceo Experimental Artístico (LEA) con promedio 6,8 y Beca de Excelencia Académica, y participa como voluntaria de Un Techo para Chile, perfil que la convierte en una deportista integral y referente para nuevas generaciones. Quienes deseen apoyar pueden contactar a info@budeo.cl o al +56 9 8266 6530.

Deja un comentario

Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro Whatsapp
Artículo anterior
Municipio de Antofagasta deberá pagar indemnización por acoso sexual del exalcalde Jonathan Velásquez
Los contenidos de El Diario de Antofagasta se encuentran bajo licencia Creative Commons (CC-BY-NC) salvo donde se indique lo contrario.