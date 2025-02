“Estás jugando con la III Guerra Mundial”: Reunión entre Trump y Zelensky termina a los gritos en la Casa Blanca

Una acalorada discusión tuvo lugar en la Casa Blanca entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su par ucraniano, Volodymyr Zelensky, en lo que se perfilaba como una negociación clave para el futuro de la guerra en Ucrania. La reunión, marcada por acusaciones, recriminaciones y un evidente quiebre diplomático, culminó sin la firma de un esperado acuerdo sobre minerales críticos.

Un enfrentamiento sin precedentes

El ambiente de la reunión cambió drásticamente cuando JD Vance, senador republicano y aliado de Trump, le dijo a Zelensky: “Deberías estarnos agradecido”. Trump reforzó el mensaje, agregando: “Va a ser muy difícil hacer negocios así”. Luego, el presidente estadounidense elevó el tono: “O haces un trato o nos vamos. No tienes suficientes tropas. No puedes decirnos si quiero un alto el fuego o no. Estás apostando con la III Guerra Mundial”.

El mandatario republicano también le reprochó a Zelensky su actitud: “Estás faltando al respeto a nuestro país. Sé que no vas a ganar. Si no fuera por nuestras armas, esta guerra habría terminado muy rápido”. Mientras tanto, Vance presionó al líder ucraniano, exigiéndole que reconociera la ayuda militar estadounidense con un “gracias”.

Un episodio inédito en la diplomacia estadounidense

Periodistas presentes en la Casa Blanca describieron la escena como un evento sin precedentes. Peter Baker, del New York Times, destacó: “Nunca un presidente estadounidense había sermoneado así en público al líder de un aliado”.

En el centro de la discusión estuvo la posibilidad de un alto el fuego previo a un acuerdo de garantías de seguridad, una medida que Zelensky rechazó, argumentando la falta de confianza en Vladimir Putin.

El quiebre y la salida de Zelensky

Tras el tenso intercambio, Trump publicó un comunicado en su cuenta de X: “Hoy hemos tenido una reunión muy significativa en la Casa Blanca. He determinado que el Presidente Zelensky no está listo para la paz si Estados Unidos está involucrado, porque siente que nuestra participación le da una gran ventaja en las negociaciones. No quiero ventaja, quiero PAZ”.

El comunicado finalizó con una declaración contundente: “Ha faltado al respeto a los Estados Unidos de América en su preciado Despacho Oval. Puede volver cuando esté preparado para la paz”.

Según Associated Press, Zelensky abandonó la Casa Blanca sin firmar el acuerdo sobre minerales críticos, mientras que Trump canceló la conferencia de prensa conjunta que estaba programada.

Un historial de relaciones tensas

La relación entre Trump y Zelensky ha sido complicada desde sus primeros encuentros. En septiembre de 2024, durante su campaña, Trump habló de su “muy buena relación” con Zelensky y con Putin, asegurando que podría resolver el conflicto rápidamente. Sin embargo, tras su victoria electoral, las tensiones han ido en aumento.

En diciembre, ambos mandatarios se reunieron en París junto con Emmanuel Macron, donde Zelensky expresó su “profunda gratitud” por los esfuerzos de Trump para alcanzar la paz. No obstante, ya en la Casa Blanca, el tono cambió cuando Trump sugirió que Ucrania inició la guerra, aunque luego reconoció que “Rusia atacó”.

Mientras Zelensky sigue criticando su exclusión de conversaciones clave entre Rusia y EE.UU., Trump insistió en que un acuerdo de paz “muy avanzado” está en proceso, aunque con el quiebre de esta reunión, las posibilidades de un pacto parecen más inciertas que nunca.