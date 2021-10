¿Crees qué es suficiente?: Ingresan proyecto de ley que otorga un día libre a quienes sufran la pérdida de una mascota

Durante la jornada de este miércoles 14 de octubre, se dio a conocer ante la Cámara y los ciudadanos, la nueva iniciativa que busca otorgar un día libre o de licencia a aquellas personas que sufran la lamentable pérdida de una mascota. El proyecto, indica que no importa la especie, sin embargo, la ley excluirá a aquellas que su tenencia se encuentre regulada por leyes especiales.

Ante esto, serán considerados como mascota o animales de compañía las especies domésticas, como un perro o gato, pero también aquellas aves que acompañan a muchas personas, mantenidas por sus dueños y que su tenencia sea con el objetivo de cuidado y/o protección.

En este contexto, es necesario mencionar que muchos estudios han demostrado que el fallecimiento de una mascota puede significar la misma pérdida de un ser cercano, es decir, que se puede manifestar el mismo dolor, por ende la persona necesariamente debe pasar por las cinco etapas del duelo: negación, ira o enojo, negociación, depresión y finalmente la aceptación.

Dicho esto, se abre el debate ante la iniciativa ¿un día es suficiente para aceptar la pérdida?. Si bien es un proyecto muy adelantado y empático, en las redes sociales algunos usuarios manifestaron que un día no es suficiente, pues el dolor es mucho. Por otra parte, algunos expusieron la importancia que tienen para estos sus mascotas y que no se imaginan ese día o no desean que llegue.

Por otro lado, algunos alertaron su preocupación considerando que Chile tristemente no se ha caracterizado por tener una población que sea responsable con sus animales, y esto lo demuestran los altos índices de abandono de perros y gatos. Motivo de esto expresaron con recelo que deberían tomarse medidas que regularicen la situación, debido a que podría existir la posibilidad de que alguien malintencionado abuse de la iniciativa y provoque una tragedia.