“Desde Charles Aránguiz hasta Britney Spears”: Redes sociales se llenan de memes llamando a votar por el candidato presidencial Gabriel Boric

Las redes sociales se han llenado de memes, videos y reacciones, respecto a los candidatos que van a segunda vuelta, pero lo que más ha llamado la atención, es la cantidad de apoyo que ha recibido el candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, ya que muchos jóvenes han usado estas plataformas para hacer un llamado para votar por el candidato, utilizando consignas como #Boricpresidente o #MeUnoConBoric.

Uno de los hechos que ha causado más revuelo y risas en redes sociales fue el apoyo de Pedro Pascal a la candidatura de Boric, el actor compartió un meme de él usando una polera con el nombre del candidato presidencial, acto que sus fanáticos no se esperaban, por lo que generó una seguidilla de imágenes con la misma índole, además de hacer alusión a la famosa frase “this is the way” (Este es el camino) de la serie “The Mandalorian”, donde Pascal es el protagonista.

Aquí dejamos algunos de los memes y reacciones que se han viralizado a través de redes sociales para apoyar al candidato:

Publicidad

Si usted votó por Kast para tener un país desarrollado como Canadá, Suecia, Alemania, Francia, Inglaterra o Nueva Zelanda déjeme decirle que en todos esos países Boric arrasó en votación ☝🏻 pic.twitter.com/nXQVj8Ec09 — Nicolás Núñez Gangas Constituyente D16 (@NicolasFernand) November 24, 2021

Cuando las tías que aman a Arjona no están seguras de votar por el,les hago un regalo para convencerlas #BoricPresidente pic.twitter.com/DA44RzG5l9 — Rocio Caceres (@RocioCacereso) November 24, 2021