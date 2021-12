Michelle Bachelet llega a Chile a una semana del balotaje entre Boric y Kast desatando inquietud en el oficialismo por su preferencia presidencial

La expresidenta y Alta Comisionada de la ONU no ha expresado su opción presidencial, pero su sola presencia ha generado expectativas y también inquietud en el oficialismo. El candidato José Antonio Kast llamó a que Bachelet "no entre en la contingencia", temiendo un posible apoyo a su contrincante, Gabriel Boric.

Pocos minutos antes de las 10:00 horas de este domingo 12 de diciembre llegó a Chile la expresidenta y actual Alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, cuando falta una semana para la segunda vuelta presidencial entre José Antonio Kast y Gabriel Boric.

La exmandataria viaja todos los años a Chile en estas fechas para pasar las fiestas de fin de año con su familia, en su casa ubicada en la comuna de La Reina.

El arribo de la ex mandataria ha generado expectativas dado que no ha dado a conocer su opción presidencial, ni se sabe si irá o no a votar el próximo domingo 19 de diciembre.

Desde el oficialismo sus representantes han mostrado inquietud de un posible apoyo de Bachelet a la candidatura de Gabriel Boric, por lo cual piden que se remita a las acciones de su cargo.

Al respecto, el candidato de al extrema derecha, José Antonio Kast se refirió a la llegada de Bachelet al país, indicando que “por el cargo internacional que ostenta, creo que no debiera, a mi juicio, mezclarse en la política contingente”.

Kast agregó que “por su alta investidura, no corresponde que entre en la contingencia, y si lo hiciera, nos llevaría a debatir sobre lo que fue su gobierno”.

Asimismo, políticos del oficialismo expresaron su inquietud de que la ex presidenta visite el país, como es el caso del Senador Ivan Moreira (UDI), quien con duros epítetos rechazó la visita de Bachelet y criticó una vez más a Gabriel Boric.

En tanto, Maya Fernández (PS) valoró esta llegada y aseguró que “nadie pondría duda de lo que votaría la ex Presidenta Michelle Bachelet, militante del Partido Socialista, defensora de la democracia y de los derechos de las personas, así que yo creo que es muy importante que ella esté en Chile, es muy importante para los chilenos y chilenas y yo creo que su sola presencia lo dice todo“.