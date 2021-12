Brownie Presidencial: Con debut en redes sociales asumió el “Primer Perro de la República de Chile”

A través de redes sociales como Instagram y Twitter, Brownie, el perro de el presidente electo, Gabriel Boric, asumió su cargo como “el primer perro de la República de Chile”.

Las cuentas rápidamente comenzaron a llenarse de seguidores, donde se muestran fotos, reels e incluso memes que comparte “Brownie Presidencial”.

Fue a través del Twitter @brownieboric e Instagram @brownie_presidencial el debut del can, “Asumo el desafío del cargo que se me ha encomendado por elección popular, el Primer Perro. Me comprometo no solo a velar por los derechos de los perros de Chile, sino que de todos los animalitos. #AdoptaNoCompres“.

Tanto cariño ha recibido Brownie, que incluso el querido Mario Hugo de 31 Minutos, junto a todo el Doggy Style señalaron que “presentamos nuestros respetos y honores a Brownie, primer perro de la republica. Un abrazo gigante de parte de Copi-Copi, Elemento, Adjetivo, Mente En Blanco, Choapino, Chaucha, Coliforme, Tepo Tepo, Yo No Fui, Fierro Malo…