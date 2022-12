Cámara de seguridad registra un hombre que abusa de una niña en un supermercado: Solicitan rápido actuar de autoridades

Un acto abusivo y sumamente condenable quedó registrado en las cámaras de seguridad de un supermercado en Los Andes, imágenes que muestran claramente a un hombre molestando de manera sexual a una niña que se encontraba en uno de los pasillos.

Los hechos ocurrieron cerca de las 19:00 horas del pasado 14 de noviembre, sin embargo el video fue publicado y viralizado durante este fin de semana para localizar al abusador. Hecho que también fue cuestionado por usuarios, ya que expone la identidad de la menor de edad.

Según han informado a través de la res social Twitter, se realizó una denuncia con las imágenes, no obstante aún no dan con la persona y hasta el momento no se habría concretado ninguna investigación del caso. El llamado es al pronto actuar de las autoridades y no dejar impune actos tan reprochables como este.

También llamaron a denunciar los hechos cualquier tipo de abuso sexual, o si es víctima de ésta, puede dirigirse a cualquiera de estos tres números de emergencia: 133, 147 y 149.

Nota: Para proteger la integridad de la menor afectada, hemos cubierto su rostro en el video adjunto y llamamos a no difundir el video original, puesto que se vería expuesta y solo promueve el morbo de un delito sexual.