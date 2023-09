Corte Suprema ratifica ilegalidad de juegos de azar online

El Senador por la Región de Antofagasta, Esteban Velásquez (FRVS) presentó la semana pasada un proyecto de ley que incorpora las apuestas digitales en la categoría de delitos de juegos de azar ilegales. Tras dicha idea legislativa, la Corte Suprema falló a favor de Polla Chilena de Beneficencia ratificando que dichas apuestas online son ilegales y los sitios en que se llevan a cabo deben ser dados de bajo en forma inmediata.



“Hace algunas semanas habíamos ingresado un proyecto al Senado para que se estableciera como delito el funcionamiento de estas casas de apuestas online y todo lo que se relacionara con ellas. Por eso nos parece no solamente prudente, sino que destacable que la Corte Suprema haya fallado en esa misma orientación e indicara que deben bloquearse todas estas páginas en donde las casas de apuestas online funcionan porque sin duda hoy día siendo ilegal en nuestro país, la Corte Suprema hoy establece con mucha claridad que se está cometiendo una ilegalidad”, afirmó Velásquez.



Agregó que “en ese sentido hay que continuar profundizando esos marcos legales para que se persigan las complicidades de quienes financian, de quienes hacen publicidad, de quienes tienen contrato con estas casas de apuestas ilegales e incluso quienes se apuestan en este tipo de sistemas. No es posible que en Chile se tolere esta actividad u otra si no está autorizada legalmente porque no están sujetas a regulación y fiscalización”.



“Bien la Corte Suprema en esa línea y nosotros continuamos empujando estos proyectos de ley en el parlamento que si bien hoy día no son la prioridad de lo que pasa en el país, sin duda que no es aceptable que se mire hacia los lados cuando hay un sistema como esta casa de apuestas que funciona ilegalmente y que por lo tanto está cometiendo ilícitos que deben perseguirse”, concluyó el legislador.

