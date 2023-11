Habría intentado asfixiarla: Futbolista Jordhy Thompson detenido por nuevo episodio de violencia contra su pareja

En una madrugada llena de tensión, Carabineros detuvo al futbolista Jordhy Thompson debido a un nuevo episodio de violencia contra su pareja, Camila Sepúlveda. Este lamentable incidente se suma a una serie de denuncias previas de violencia intrafamiliar hechas por la joven a principios de este año.

Camila Sepúlveda, de 22 años, ha relatado en una entrevista con CHV las experiencias que vivió en su relación con el jugador de Colo Colo. La pareja había terminado a principios de este año, pero decidieron retomar su relación en octubre. Sin embargo, las cosas no mejoraron como ella había esperado. Según sus palabras: “Siempre fue una relación enfermiza y me afecta mucho porque yo siempre tuve la ilusión de que todo iba a mejorar entre nosotros, pero nunca mejoró nada, nunca”.

El nuevo episodio de violencia al que se enfrentó Camila fue descrito por ella como “algo muy fuerte” y la llevó a temer por su vida. Según sus declaraciones, fue víctima de un intento de asfixia por parte de Jordhy Thompson, lo que la llevó a llamar a Carabineros para pedir auxilio.

Camila también destacó los problemas de consumo de alcohol de Thompson y cómo él la manipulaba en la relación: “Peleábamos, me agredía y después lloraba, me pedía perdón diciendo que iba a cambiar”, contó.

En un tono de alivio, Camila Sepúlveda declaró: “Es definitivo, porque de verdad que agradezco a Dios que estoy viva. Ayer, mientras me ahogaba, yo no podía respirar y lo único que pensaba era que me iba a matar, tuve que esperar a que él se quedara dormido para poder salir del departamento”.

Ella reveló que ambos asistían a terapia psicológica por separado, pero señaló que Jordhy Thompson nunca admitió la verdad en las sesiones de terapia.

La Fiscalía Oriente ha anunciado que solicitará la prisión preventiva de Jordhy Thompson debido a este nuevo episodio de violencia contra su pareja. La historia de violencia de Thompson plantea cuestiones importantes sobre la protección de las víctimas de violencia doméstica y cómo la justicia debe abordar este tipo de casos.

NO a la violencia contra la mujer 149 de Carabineros o recibe orientación llamando al número 1455 del Sernameg. También puedes pulsar para Si eres víctima o testigo de actos de violencia contra la mujer, denuncia alo recibe orientación llamando al. También puedes pulsar para usar el chat de denuncia Sernameg