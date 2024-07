Vuelve a su casa: Eduardo Macaya queda con arresto domiciliario por abuso sexual a menores

La Corte de Apelaciones de Rancagua modificó la medida cautelar de prisión preventiva impuesta a Eduardo Macaya Zentilli, optando por arresto domiciliario total.

Esta decisión se produce en el marco de la sentencia del Tribunal Oral en lo Penal de San Fernando, que condenó a Macaya a seis años de presidio por abuso sexual de menores de 14 años.

Sentencia y Medidas Cautelares

La sentencia, que aún no está ejecutoriada, permite a la defensa de Macaya presentar recursos judiciales para intentar revertirla.

Mientras tanto, Macaya estará con arresto domiciliario total, arraigo y prohibición de acercarse a las víctimas.

Los magistrados del TOP de San Fernando habían decretado inicialmente la prisión preventiva por peligro de fuga, sin caución, pero la medida fue revisada y cambiada por la Corte de Apelaciones.

Declaraciones y Reacciones

Durante la audiencia de preparación del juicio oral, Macaya negó las acusaciones, afirmando que: “Si no fuese por el cargo de mi hijo, esta causa no existiría y por eso que me alegré de que se inicie el juicio oral para poder demostrar mi completa inocencia”.

El Presidente de la UDI, senador Javier Macaya, hijo del condenado, se refirió a la situación judicial de su padre tras la sentencia del 15 de julio. “No necesariamente tiene interés público cuando se trata de situaciones personales“, comentó. “En términos personales, puedo comentar que sí, es una situación dolorosa, familiar, que todavía tiene algunas situaciones judiciales pendientes”.

El político ha defendido en todo momento a su padre, a pesar de la condena de la justicia y las pruebas presentadas. Según el Senador, Macaya habría sido grabado “sin consencimiento”.

Protección a las Víctimas

Para proteger la integridad y privacidad de las víctimas, el tribunal decretó la prohibición de difusión de sus identidades y de los detalles del caso. También se restringió el acceso a los medios y al público general a las audiencias.

Contexto y Procedimientos

Eduardo Macaya Zentilli fue sentenciado a seis años de presidio efectivo por abuso sexual de menores, pero su defensa aún tiene la posibilidad de apelar y presentar recursos para intentar cambiar el veredicto. Hasta que se resuelvan estos recursos, Macaya cumplirá arresto domiciliario total, una medida que ha generado diversas reacciones en la opinión pública y entre los familiares afectados.

Este caso sigue en desarrollo, con la atención pública y judicial centrada en las próximas decisiones que tome la defensa y el sistema judicial respecto a los recursos presentados.