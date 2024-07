“Tres meses sin sueldo”: Trabajadores del Ballet Folklórico Nacional llevan 6 días en huelga de hambre

Seis días en huelga de hambre cumplieron 18 funcionarios del Ballet Folklórico Nacional (Bafona), dependiente de la Subsecretaría de las Culturas, tras denunciar el no pago de sueldos, en marco a un conflicto laboral vigente desde hace 17 meses.

Los involucrados, tanto bailarines como músicos del conjunto folklórico, levantaron una demanda por tutela laboral contra sus empleadores, a lo que la Subsecretaría de las Culturas respondió mediante un comunicado, donde además dan cuenta de uno de los conflictos originales que se dio en febrero de 2023: la dificultades del Bafona para establecerse en una sede definitiva.

“Se avanzó en arrendar un espacio con las condiciones necesarias para el correcto desempeño de sus actividades y se está trabajando en una solución definitiva, con miras a la celebración de su 60 aniversario durante 2025″, afirman desde el Mincap. Agregando que “La Contraloría General de la República ha desestimado diversas denuncias presentadas en el caso de la homologación de remuneraciones, así como cuestionó el pago de remuneraciones a quienes se mantienen inactivos”.

“Los descuentos efectuados a un grupo minoritario de funcionarios públicos que se desempeñan en Bafona, corresponden al cumplimiento de dictámenes pertinentes de la Contralora General de la República que señalan que no se pueden pagar sueldos a quienes no registran debidamente su jornada laboral y además no cumplen las instrucciones de sus jefaturas para el desarrollo de sus labores”, añadieron. Además, “Estas normas se aplican a cualquier funcionario en la misma situación y en ningún caso constituyen alguna represalia por acciones que pudieren haber iniciado quienes hoy señalan estar movilizados”.

En repuesta, los 18 funcionaros de Bafona aseguran que “Las presentaciones realizadas por el Ballet Folclórico Nacional en el año 2024, han sido realizadas (con) menos artistas en escena, entre músicos y bailarines. Además, varios de los integrantes que asisten en estas presentaciones -a falta del elenco completo- son reemplazos a honorarios contratados sin concurso público y a voluntad de la jefatura directa demandada por maltrato laboral”.

“La disposición para volver a los escenarios por parte del grupo de artistas que se mantienen en huelga de hambre siempre ha existido, sin embargo, la Subsecretaría del

Ministerio de las Culturas no permite que puedan tener contacto con el grupo A, que realiza las presentaciones”, sentenciaron.