Presidente Gabriel Boric no reconoce resultados que dan por ganador a Nicolás Maduro en Venezuela: “Son difíciles de creer”

El presidente de Chile, Gabriel Boric, expresó serias dudas sobre los resultados de las recientes elecciones en Venezuela, que según el Consejo Nacional Electoral de ese país, dan la victoria a Nicolás Maduro con el 51% de los votos.

Boric fue contundente en sus declaraciones: “El régimen de Maduro debe entender que los resultados que publica son difíciles de creer. La comunidad internacional y sobre todo el pueblo venezolano, incluyendo a los millones de venezolanos en el exilio, exigimos total transparencia de las actas y el proceso, y que veedores internacionales no comprometidos con el gobierno den cuenta de la veracidad de los resultados.”

El mandatario chileno subrayó la importancia de que se realice una revisión minuciosa y verificable del proceso electoral, reiterando que cualquier resultado que no pueda ser corroborado por observadores independientes y no comprometidos con el gobierno de Maduro, no será reconocido por Chile.

“Desde Chile no reconoceremos ningún resultado que no sea verificable,” enfatizó Boric, subrayando la necesidad de que la transparencia y la legitimidad sean los pilares fundamentales en cualquier proceso electoral.

Estas declaraciones se producen en medio de un clima de desconfianza generalizada sobre los procedimientos electorales en Venezuela, y refuerzan el llamado de la comunidad internacional a una mayor apertura y claridad en los procesos democráticos del país sudamericano.