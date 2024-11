Advierten nueva estafa: Falso código QR por infracción de tránsito

Un nuevo método de estafa está circulando en todo el país, en el cual se utilizan tarjetas con un supuesto código QR que informaría sobre una infracción de tránsito. Estas son dejadas en vehículos y contienen un mensaje que alerta al conductor sobre una multa por mal estacionamiento, indicando que deben escanear el código para obtener más detalles, sin embargo, al hacerlo, los delincuentes podrían acceder al teléfono de la víctima y robar sus datos personales.

Ya que esta imagen ha sido ampliamente compartida no solo en la región de Antofagasta, sino también en otros puntos de Chile, la Brigada Investigadora de Delitos Económicos Metropolitana advirtió sobre este modus operandi, destacando que el documento carece de formalidades legales, como información del artículo infringido o el nombre de la entidad emisora. Además, se sospecha que la imagen difundida podría haber sido tomada en el extranjero.

Así lo indicó el inspector Samuel Inzunza, quien recomendó “fijarse en el contexto, si nos ponemos en el caso de lo que ha circulado últimamente en redes sociales que tiene que ver con una supuesta infracción de tránsito, hay que ver, por ejemplo, las características o el formato del documento que contiene ese QR. Este en particular tiene solamente una frase que indica que se habría estacionado mal, pero no señala algún artículo que se infringió, no señala la entidad emisora del documento que contiene el QR y otras formalidades que la experiencia y la intuición nos permitirían pensar, a lo menos, que sería un documento legal“.

“Entonces lo que nosotros recomendamos para esa señal de alerta, es que las personas siempre verifiquen con la supuesta entidad emisora o quién podría ser, si es que esa situación es verídica o no, o si es que ellos se valen de esos documentos para informar de alguna supuesta infracción de tránsito o para hacer algún tipo de cobro“, señaló.

Finalmente, sugirió a la comunidad que se pueda ver enfrentada a situaciones como esta o similares:

Fijarse en el contexto y el entorno.

Estar atentos si hay una superposición de páginas o documentos.

Si ya se accedió al código QR y están solicitando datos personales, salirse de la página.

Si se vio afectado por este tipo de modus operandi, acercarse a la policía más cercana a interponer la denuncia correspondiente.