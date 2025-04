“Aquí falló La Moneda, los asesores y la propia senadora”: Senador Velásquez lanza dura crítica ante destitución de Isabel Allende

El país ha sido testigo de un hecho inédito en la historia reciente del Congreso Nacional: la destitución de la senadora Isabel Allende Bussi, decretada por el Tribunal Constitucional. La resolución se fundamenta en el controvertido proceso de adquisición de un inmueble vinculado a su familia, que generó fuertes cuestionamientos éticos y políticos en los últimos meses.

Uno de los primeros en reaccionar fue el senador Esteban Velásquez, quien manifestó su preocupación y descontento ante lo que calificó como una cadena de errores e irresponsabilidades.

“El tiempo siempre muestra que por cada acción viene una consecuencia, y esta ocasión lamentable lo demuestra. Desde el principio, esta propuesta nos parecía poco lúcida y nos preguntábamos cómo no iba a existir alguien con la capacidad de frenarla. Entonces nos preguntamos: ¿acaso fue la soberbia, la irresponsabilidad o la ineptitud de los asesores, o de quien finalmente toma la decisión final, lo que provocó estos hechos?”, señaló el senador.

Velásquez fue enfático en apuntar a una responsabilidad compartida, tanto en el Ejecutivo como en el equipo legislativo que acompañaba a Allende. “Aquí hay responsabilidades desde quienes proponen esta iniciativa en el ministerio respectivo, en La Moneda, en los equipos asesores de la senadora, y por supuesto, en la propia senadora. ¿Cómo no fue capaz alguien de decir que con esta propuesta y este negocio no era posible seguir adelante? No estuvo la razón de por medio, claramente primaron otros intereses y otras motivaciones que, en lo personal, no me parecían correctas, ni en el caso de la familia Allende ni tampoco de la familia Aylwin.”

El senador también llamó a elevar los estándares de conducta política: “Hoy día hay que sintonizar verdaderamente con lo que está ocurriendo en la ciudadanía. Los estándares no deben estar solamente escritos, hay que practicarlos todos los días. Este tipo de propuestas traen consecuencias, y hoy día se están viviendo lamentablemente de la forma que todos estamos conociendo”.

La destitución de Isabel Allende, una figura histórica del socialismo chileno e hija del expresidente Salvador Allende, marca un antes y un después en la evaluación ética de la función pública. La polémica en torno al fallido negocio inmobiliario, que involucraba recursos públicos y vínculos familiares, había generado un amplio debate ciudadano, intensificado por la falta de respuestas claras desde su oficina parlamentaria.

El Senado se prepara ahora para enfrentar un proceso de reemplazo, mientras continúan las repercusiones políticas de una decisión que remecerá la institucionalidad en los próximos meses.