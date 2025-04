Pasaba meses sin bañarse y días sin comer ni beber agua: Nuevos detalles del grave caso de maltrato infantil contra niño de 13 años en Iquique

Durante los últimos días un horrible caso de maltrato infantil contra un niño de 13 años en Iquique salió a la luz. El menor, al cuidado de su madrastra, vivía a la intemperie en el patio, en inhumanas condiciones y a su vez era obligado a realizar labores de hogar, sin embargo, nuevos detalles dan cuenta de la cruda realidad que el niño enfrentó desde el 2023.

Según nuevos antecedentes entregados por Bíobio Chile, la víctima sufría tanto maltratos físicos como psicológicos por parte de la mujer. Al momento de ser rescatado, se encontraba en estado de desnutrición pesando tan solo 39 kilos y esto se debe a que era alimentado ocasionalmente con sobras de comida, llegando a pasar 6 días sin comer y 3 días sin beber agua.

Además, el niño fue descolarizado desde 2024 hasta la fecha y sumado a esto, el pequeño sufría agresiones físicas reiteradas por parte de la detenida, presentando lesiones por objetos como un martillo e incluso una plancha. Pero el maltrato no queda ahí, ya que permanentemente era víctima de agresiones psicológicas, recibiendo frases como “nadie te quiere” o “te gusta que te violen“, sentenció el medio.

A su vez, se añadieron al caso escabrosas declaraciones por parte del menor: “Yo pasaba frío, a veces me tiraba sin polerón, sin nada. No me dejaba entrar al baño. No me podía bañar (…) a veces pasaba meses sin bañarme. En una oportunidad estuve seis días sin comer y tres sin tomar agua“, indicó el medio.

Este horrible hecho fue finalmente denunciado por vecinos, quienes con evidencias lograron dar cuenta de la situación. De esta manera la madrastra de 51 años fue detenida y formalizada por los delitos de homicidio frustrado reiterado y maltrato habitual.

