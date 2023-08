Amplia convocatoria en seminario de cierre del curso sobre convivencia escolar de Minera El Abra

Con una cátedra sobre prácticas educativas centradas en el bienestar, se dio por finalizado el Programa de Formación Docente enfocado en convivencia escolar, liderado por Minera El Abra. Esta capacitación, que inició en mayo y fue realizada en colaboración con el Centro de Investigación y Desarrollo de Talentos de la Universidad Católica del Norte (UCN), benefició a 55 docentes de Calama y Alto Loa, quienes aprendieron sobre temáticas de planificación y gestión de la convivencia escolar, gestión emocional y relaciones positivas en contextos escolares e implementación de proyectos de convivencia.

La charla magistral de finalización del curso, fue abierta a toda la comunidad educativa y convocó a más de 70 docentes de Calama que compartieron con la experta en neurociencia y los procesos pedagógicos, Laura Carruth Ph.D, senior director Center for Excellence in Teaching and Learning, Georgia State University.

Carruth explicó desde la neurociencia cómo actúa el cerebro de los estudiantes con dificultades de estrés y desde esta mirada utilizar las mejores herramientas para abordarlos. Algo que fue muy valorado por los asistentes, como lo señaló Cecilia Mendoza Yere, educadora tradicional de lengua y cultura en la escuela Valentín Letelier de Calama.

“Trabajamos en un contexto de estrés con los niños, y que nos den alguna herramienta para ver cómo vamos mejorando este trabajo, es relevante y la persona que hizo la exposición tiene mucho conocimiento y es importante que podamos aplicarlo en clases”.

Israel Saravia, profesor de historia del Liceo Bicentenario Politécnico Cesáreo Aguirre Goyenechea, destacó que esta es “una gran oportunidad para todos los docentes, para adquirir nuevos conocimientos, más lo que tiene que ver con la neurociencia, con conceptos más científicos, importantes para el aprendizaje del estudiante, ya que esta es una tarea pendiente dentro de la formación docente y mejor si eso viene apoyado de especialistas del extranjero como es la doctora”.

El Programa de Capacitación Docente que aún tiene pendiente la certificación, se realiza por tercer año consecutivo capacitado a más de 160 profesores de Calama y de localidades del Alto El Loa y en esta versión trató temáticas de planificación y gestión de la convivencia escolar, gestión emocional y relaciones positivas en contextos escolares e Implementación de proyectos de convivencia.