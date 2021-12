Yovana Ahumada, diputada electa del PDG por Antofagasta: “Con nosotros la ciudadanía se ha sentido muy identificada”

Yovana Ahumada tiene 48 años, es madre de cuatro hijas y cumple un rol importante como dueña de casa. Es agente de ventas de intangibles y a partir del 18 de marzo del 2022, ocupará por primera vez un sillón en la cámara baja, donde logró ser electa como diputada junto a seis diputados del partido de Franco Parisi y que la ciudadanía logró elegir para los próximos cuatro años. Nos cuenta acerca de su momento en la política, sus motivaciones tanto personales como diputada, gustos personales y el panorama que se aproxima de cara a la segunda vuelta electoral.

¿Qué la motivó a postular a la Cámara de Diputados?

“Aquí ha habido un proceso. Yo partí siendo parte del partido, uno ha trabajado y tiene de alguna manera una parte social que a uno se le va desarrollando mas profundamente porque yo creo que eso va intrínseco en la persona y acá pude encontrar el espacio de poder llegar a la gente, de proponer y eso se fue dando hasta que aparece la opción de ser candidata. Si bien en un principio no era algo que yo visualicé cuando ingresé al movimiento del partido, la candidatura se fue dando con el tiempo. Nosotros en el partido somos personas comunes y corrientes, ahí me refiero a que ninguno tiene un pasado respecto a alguna actividad política, ni de cargos públicos así que en ese sentido somos una nueva fuerza emergente”.

¿Cómo vivió el momento en que supo que resultaba electa diputada por la región?

“Con harto nerviosismo porque era la primera vez esperando el resultado de uno en este caso y no de otra persona, entonces fue bien diferente la sensación. Estuvimos como lista llevando el primer lugar durante mucho rato y lamentablemente al final caímos a la segunda así que ya no pude arrastrar a otro de los diputados del partido de la gente, pero fue con mucho nerviosismo y de hecho no quería celebrar ni nada porque esto se movía mucho, capaz que yo hubiese dicho que, si ya ganamos y no fuera, entonces hubo como un poquito de nerviosismo hasta altas horas de la noche”.

¿Esperaba contar con ese nivel de votación?

“La verdad es que sí, uno lo veía en las calles y el apoyo era impresionante, no solo a Franco Parisi como candidato presidencial, sino que también a nosotros cuando nos presentábamos, le contábamos a la gente que éramos los candidatos, nos miraban y nos veían. Además, andábamos todos los candidatos prácticamente juntos, Diputados, Senadores, CORE, entonces esto se sentía. La verdad es que nosotros habíamos sido aún más ambiciosos, queríamos esos 5 CORE que era como lo mínimo y los tuvimos, pensábamos en dos diputados y un senador en la región porque cuando estábamos en las calles el apoyo era tremendo. Además, Franco en el 2013 tuvo una alta votación aquí y nosotros creímos que podíamos tener de igual manera una gran votación y así fue”.

¿A qué atribuye la alta votación que obtuvo Franco Parisi y que el PDG lograra elegir parlamentarios en la región de Antofagasta?

“En la Región de Antofagasta hay algo bien particular y esto ocurrió el 2013 y también creo que ocurrió ahora porque a mí me decían “no a lo mejor habló de la inmigración y eso puede ser, o a lo mejor puede ser de otra cosa” y yo le digo que no es solo eso lo que haya hecho sentido a que lo que levanta la región como necesidad, si no que también esta región tiene una sensibilidad por el tema regionalista ya que es una región que entrega recursos al país y que siempre es olvidada. Nosotros siempre estamos como cualquier otra región a pesar de nuestros sacrificios de salud y de vida, siempre somos una mas y es injusto. Entonces cuando alguien te toma en consideración y valora tu esfuerzo, tu sacrificio y, además, propone colocarte en la palestra por ejemplo trayendo a los altos mandos de Codelco a la región, el ministerio de minería, ese tipo de señales también son sumamente importantes porque valoran a la región. Yo se que todas las regiones deben ser valoradas y este partido es muy regionalista, pero cada región tiene un dolor diferente, y nosotros además de esos dolores tenemos esto que hemos arrastrado durante tanto tiempo, de ser quien se sacrifica por los recursos, sacrificar la vida por nuestros recursos económicos del país y no hemos sido jamás considerados ni respetados”.

¿Cuál es su lugar favorito de la región de Antofagasta?

“La región a mí me encanta. Me gusta su desierto, el mar y lo que significa tranquilidad y paz porque la verdad es que es una zona y región hermosa. Hay partes aquí muy lindas y yo en ese sentido, familiarmente, me gusta mucho la costa, pero no en lugares donde generalmente la gente va, sino que me gusta un poco más la soledad de alguna manera. Pero la región es hermosa y tiene mucho que mostrar así que la costa y este desierto hermoso como San Pedro y sus alrededores hacia el interior son los poderes hermosos que tiene nuestra región”.

Si tuviera que elegir un personaje de la historia de Chile con quien se identifique ¿Quién sería?

“Es difícil, me pones en una encrucijada ahí porque es complejo. Por lo soñadora podría ser Gabriela Mistral porque uno, es una mujer que en su minuto generó un quiebre en la sociedad porque ella también fue una mujer que tuvo que luchar con lo que ocurría en la época de las mujeres donde siempre fuimos un poco calladas y lo que ella logró con su perseverancia y su fuerza, además de plasmar eso en la escritura fue muy destacado. Yo creo que hoy día, por sobre todo por nuestra región, logramos sacar 5 mujeres así que esa fuerza y convicción y el no decaer ante la adversidad es con lo que yo me tengo que sentir identificada, no solo yo si no que también las demás mujeres que salimos electas, entonces allí es cuando hago esa semejanza”.

¿Qué es lo que más le gusta de su rol en el ámbito político?

“A mí lo que me encanta es poder conversar con la gente. Soy una pulga que no para de conversar y no me gusta estar encerrada. A mí me gusta estar en terreno, converso mucho soy muy sentimental, muy de piel por tanto las cosas me afectan. Yo creo que la empatía, el sentirnos más cercanos, hablando de la gente en general, eso es sumamente importante y creo que eso hace click porque tengo la posibilidad de estar en terreno y que todas esas cosas y esas experiencias que he ido conociendo las voy a poder transformar de alguna manera y plasmar en proyectos de ley y soy super sentimental, los niños, los adultos mayores son temas que me afectan como mujer también, ahí tenemos una bandera de lucha donde hay harto que rescatar y diferenciar porque hay hartas mujeres maravillosas que necesitan darse la oportunidad porque hoy día soy una de ellas, pero se que hay muchas mas entonces yo creo que eso es lo que me gusta, el poder llevar esa voz y espero hacerlo muy bien porque para mí es una responsabilidad, pero también me deja contenta de que voy a poder estar en terreno que es algo que me encanta“.

¿Cómo evalúa el Gobierno de Sebastián Piñera y cuáles son las características que debe tener el próximo gobierno?

“El centro debe ser la gente, el gobernar para todos y no para unos pocos que es lo que ha estado ocurriendo hasta ahora. Este segundo gobierno de Piñera ha dejado mucho que desear en el sentido de que no hay una conexión real con las personas. Estamos con los mismos problemas de siempre, no hemos solucionado nada en salud, educación, seguimos igual. La pandemia hizo ver muy mal el tema económico, el hecho de estar encerrados demostró lamentablemente que ellos no están conectados y siempre llegan tarde a las soluciones. No puede ser que siempre haya que estar presionando, llevando todo al borde para que digan “a puede ser, sabes que tienen razón, vamos a darle la solución con este primer y segundo retiro”, situación en la que se vieron obligados a involucrarse. Entonces esta desconexión es nefasta porque al final tu te das cuenta de que no están gobernando, simplemente están ocupando un lugar y un espacio y creo que eso es algo latente que la gente ya lo tiene claro y no dejó de ser uno más en el espacio, no nos está dejando nada, sino que, por el contrario así es que eso es un punto importante a considerar para quien llegue y asuma para que de una vez se den cuenta de la importancia que es gobernar y que no es solamente sentarse en un escritorio y desconectarse de la gente o dar órdenes simplemente sin darte cuenta de lo que estás provocando. Entonces esta distancia y desconexión es algo muy potente que está ocurriendo hoy día en la política y de lo cual la gente ya está aburrida. Le gente ya no quiere más de lo mismo, ya no pide estas caricaturas de personajes, sino que quieren personas que estén realmente conectadas. Así es que espero yo que realmente haya un cambio porque es necesario, porque la gente está aburrida y no queremos que se produzca otro estallido social“.

Pensando en la segunda vuelta presidencial ¿Qué candidato la convence más o menos? ¿Qué propuestas destacaría y cuales rechaza de los candidatos en segunda vuelta?

“Mi candidato era Franco Parisi y para mí era la persona más idónea al cargo por ser economista y no empresario y eso es sumamente diferente, y las propuestas que el tenía realmente nosotros llevábamos las necesidades que están en la palestra y nosotros buscábamos propuestas reales y yo creo que ambos sin detenerme en ninguno porque y creo que ambos son extremos y están lejanos a la conexión de las necesidades reales de la gente hoy día. Hoy se ve que ambos están acomodando sus proyectos presidenciales para poder encantar a mas del 50% de Chile entonces no es una tarea menor, eso significa que no están llegando a la gente. Entonces yo creo que ninguno cumple con ese rol. Y por sus programas, en un lado tenemos un extremo que quería eliminar a las mujeres quitándonos nuestros derechos, obligándonos de alguna manera a casarnos, ya que las mujeres solteras o convivientes no tenían el valor entonces eso me genera muchas dudas. Por otro lado, tenemos otra propuesta donde podemos perder la utilidad de nuestros ahorros, donde pueden privatizar de alguna manera nuestros ahorros traspasándolos a un papelito que ya no se cuanto va a valer el día de mañana porque la economía está super complicada y no tenemos una respuesta real. Por tanto, la tarea de ellos es difícil y a mi en lo personal ninguna de las dos me convence, no podría decirte cual es mejor porque para mi la persona que era idónea no está en esta competencia”.

¿Cuál espera que sea el sello de su gestión y el rol que cumplirá en el congreso?

“Para nosotros es sumamente importante poder llevar nuestras propuestas. Tenemos muchas propuestas y estamos analizando cuales van a ser las primeras, pero nosotros queremos colocar en la palestra las cosas importantes que son para la gente y que son para necesarias para todos, entonces queremos colocar propuestas importantes, pero acá la gente es la importante y debemos volver al centro para resolver los problemas para la mayoría de las personas, no para unos pocos como se viene haciendo, entonces desde ahí queremos implantar una nueva forma de generar propuestas que no sean voladeros de luces, nosotros queremos así como teníamos una propuesta presidencial muy fuerte y robusto, porque eran propuestas concretas, queremos levantarlas ahora en el congreso porque no tenemos un candidato presidencial y ni un futuro presidente tenemos que analizarlo para ver cómo lo presentamos y siempre vamos a incluir la voz de la gente porque nosotros somos eso. Así es que vamos a levantar nuestros plebiscitos para ir viendo la incorporación de la ciudadanía en nuestros proyectos”.

¿Qué temáticas cree que son las más urgentes de resolver hoy en la región de Antofagasta?

“En Antofagasta tenemos el tema ambiental, pero nuestra principal dolor ahora es el alto índice de cáncer que tiene la región, la falta de un centro oncológico que está pidiendo Calama hace mucho tiempo un tema de salud que es realmente una complicación para la región teniendo tantos recursos que se van y no se quedan y no tenemos una solución del sacrificio que estamos dando como región porque estamos sacrificando nuestra salud por el beneficio del otro y no puede ser que no se tome en consideración, así es que va a ser una de las primeras temáticas que pretendo levantar”.

Respecto a la votación sobre el cuarto retiro el 10%, esta ¿influirá de cara a la segunda vuelta en la decisión de los integrantes del PDG?

“Del Partido de la Gente no necesariamente, porque nosotros tenemos plena convicción en nuestros valores y en lo que queremos, pero si de aquella población y de esa gente que estaba indecisa. De esos ciudadanos van a ser los que por supuesto una desilusión ya que esto es jugar políticamente con una necesidad de la gente y eso se ve pésimo y es una mala señal. Nosotros tenemos a nuestro presidente que llamaba de manera urgente a generar una votación que sabe que no va a haber el cuórum necesario para repetir la aprobación, entonces vemos que hay un manejo terrible porque nosotros buscamos encantar a la ciudadanía con la política porque la política es buena. Los políticos si hacen bien su trabajo son buenos, el problema es lo que tenemos hoy día y nosotros queríamos desde ahí generar un cambio y bueno eso corrobora una vez mas que la política hoy día es simplemente un negocio es una oportunidad política de hacer un negocio en todo sentido porque los acuerdos, la manipulación, jugar políticamente porque estamos ad-portas de una elección y eso para mí es una falta de respeto”.