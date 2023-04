Pedro Riaño y su historia como Payaso Picaporte: “Mientras existan niños en el mundo, existiremos los buenos payasos”

Trabajar en la entretención de niños y niñas junto a sus familias es todo un reto, bien lo sabe el artista antofagastino Pedro Riaño Hidalgo, quien se dedica al arte de las animaciones infantiles.

Riaño sabía que en la infancia, todos necesitaban aprender a través de la diversión, por lo que en 1998 sintió en su corazón volcar toda su arte al público más puro, los niños y niñas de la ciudad, convirtiéndose en el personaje que hoy conocemos como el Payaso Picaporte.

Durante varios años, Picaporte recorrió poblaciones y escuelas de Antofagasta realizando shows didácticos e interactivos de manera gratuita, atrapando espectadores de todas las edades.

En esta oportunidad Riaño conversó en exclusiva con el Diario de Antofagasta, para relatar la historia, trayectoria y anhelos de su querido personaje, Payaso Picaporte.

“Empecé a trabajar en las calles”

En el año 2006, Pedro decidió especializarse en el área infantil. “Me fui a los 28 años a la ciudad de Arica, a estudiar pedagogía. La verdad es que no me fue muy bien allá y encontré un trabajo en un servicentro y allá había un colega mío, que tenía un grupo de teatro en la universidad y ahí empecé a aprender malabares, a practicar y empecé a trabajar en las calles”.

Lo que Riaño no sabía, es que a raíz de esa experiencia, cambiaría su vida y su visión hacia la infancia.

“Me contrató una persona que hacía eventos que necesitaba un Viejo Pascuero para la Navidad, y yo necesitaba plata para mí y mis hijos que estaban chicos. Me vestí de Viejo Pascuero y ahí los niñitos se aceraban a mí y me daban abrazos, me decían qué cosas querían de regalo y fue algo que me tocó muy profundo.

Un día un niñito me abrazó y me dijo que de regalo quería que su papá no le pegara a su mamá y eso me caló en el alma tan fuerte que me quité la vergüenza de estar de Viejo Pascuero y empecé a mirar a los niños de otra manera. Y ahí fue donde cambié la pedagogía por psicología infantil.

Después de titularme hice algunas especializaciones, en adicciones, salud mental, obtuve un grado de terapeuta y empecé a trabajar en Sename de Arica. Y siempre, en paralelo con las animaciones los fines de semana”.

‘Cachureos’, ‘Teletón’ y ‘Picaporte sin Pausa‘

“En un momento, que fue Cachureos a Arica y la Municipalidad de recomendó, me llama la productora de Cachureos y me piden que les haga un teloneo. Al productor le gustó mi trabajo y me llevó por todo el país como telonero de Cachureos. Ahí aprendí mucho, me especialicé en eventos grandes, masivos, aprendí mucho con ellos”.

Avanzando un poco más, en el año 2010, graba su primera producción, con el nombre de “Picaporte Sin Pausa”, comenzando su paso por las instituciones y fue elegido por Hogar de Cristo y fundación Teletón para recolectar fondos, hasta que su hijo menor decidió estudiar en Antofagasta, por lo que vuelven en familia a su ciudad natal.

En Antofagasta “me hicieron la guerra”

“Llegué para hacerme conocer y me encontré con mucha rivalidad en Antofagasta, mucha competencia entre animadores, lucha de egos y no le daban importancia a lo real, que es el trabajo en la infancia.

Entonces me iba a meter a las poblaciones, conocí a presidentas de juntas vecinales, hacía eventos infantiles gratis y también charlas preventivas de consumo de drogas, entregando herramientas a las mamás en el crecimiento de los niños, prevención del maltrato y lentamente empecé a meter mis shows en los colegios.

Hoy día los colegios y los jardines me contratan para trabajar el grooming, el bullying, colegios que están con violencia y yo con mi personaje tengo eventos infantiles diseñados para eso.

Eventos versus la pandemia: “Estuve 17 días en coma inducido”

“En pandemia me tocó duro, había viajado a Lima a hacer un show con unos colegas peruanos y cuando llego a Antofagasta estalla todo el tema de la pandemia. En ese tiempo, yo trabajaba como subdirector en Hogares Crea, cuando no existían las vacunas, nada de eso y me tocó infectarme. Me contagié y estuve 17 días en coma inducido, me entubaron, estuve al borde de la muerte, la pasé mal.

Dios no permitió que me fuera de este mundo y me recuperé. Pero fue ahí donde nació una necesidad de Picaporte de trabajar. Me junté con productoras y empezamos a hacer shows los días domingo de manera gratuita. Los transmitíamos en vivo por redes sociales y todos los días domingo de 10:00 a 12:00 yo estaba con show infantil para llevar alegría a los niños vía online.

Los niños estaban encerrados en la casa, los papás en la casa, había un estrés generalizado y ahí es donde propongo hacer “Show en vivo en cuarentena“, busqué auspiciadores y todo. En ese momento ya habíamos formado un grupo de alrededor de 7 productoras de Antofagasta, donde ya estábamos afiatados,pero al comienzo lo que nos unió fue la Teletón.

También animé eventos a distancia y empecé a ganarme la vida así, de esa manera, hasta que en algún momento ya empezó a mejorar la situación de la pandemia y volvimos a retomar. Este último tiempo retomamos los eventos. Pero Picaporte es muy creativo, no vive, yo no vivo, sin mi trabajo, yo amo lo que hago”.

La parte más linda y la más vulnerable del Payaso Picaporte

“La parte más linda del Payaso Picaporte yo creo que es el respeto que tiene por la infancia. Yo fui un niño vulnerable, nacido en una población de alto riesgo, me tocó vivir muchas cosas a muy temprana edad y una de las razones por las que me fui a estudiar a Arica fue eso, buscando una nueva vida. Gran parte de lo que soy es debido a que me enamoré de mi trabajo y eso es lo que me gusta de Picaporte, que está enamorado de lo que hace. Espero que Dios me de fuerza y vida para seguir haciéndolo hasta que él diga”.

“Lo que no puede faltar en un show de Picaporte, es la entretención dirigida”

“Dentro del círculo en el que me desenvuelvo, estamos todos con una mirada que trabaja en pro de la infancia. Pero la diferencia, y lo que no puede faltar en un show de Picaporte, es la entretención dirigida, el entregar un mensaje a quienes ven y escuchan mi show, ya sean los niños o los adultos, se quedan con una sensación de aprendizaje, eso es la entretención dirigida”.

Sin embargo, Pedro Riaño hace una profunda reflexión al respecto de la infancia actual y la información que reciben diariamente niños y niñas a través de su entorno: “Hoy día el adultocentrismo es lo que manda”

“Mi trabajo es netamente infantil, me preocupo mucho de cada palabra que digo, la música que pongo, el disfraz que uso, el maquillaje que uso. Todo eso lo fui aprendiendo con el tiempo.

Hoy en día la infancia es lo último que se toma en cuenta y ojalá eso algún día cambie. La solución está en cambiar la mentalidad nuestra y eso se hace única y exclusivamente desde la infancia.

Nosotros los adultos somos muy divertidos, muy especiales, hoy día el adultocenrismo es lo que manda, se habla que los niños son el futuro del mundo y es una idea bien retrógrada, los niños son el presente, si pensamos que son el futuro vamos a esperar cuántos años para tomar acción“.

Acción que Riaño no deja pasar en el presente, con sus eventos, juegos y charlas. El artista cerró esta entrevista con una muy buena noticia, tiene su agenda de shows programados, copada hasta el mes de agosto. Pero puedes encontrarlo en Facebook:

Picaporte Pedro Riaño, Instagram: Picaporte _show, WhatsApp: +56969018578 y en el correo Pedrorianohh@gmail.com.

Sin dudas este es un año exitoso para el reconocido personaje. Un 2023 cumpliendo sueños que se vieron obstaculizados por la rivalidad, la pandemia y el invebitable adultocentrismo.

Sin embargo, Nuestro querido Picaporte, seguirá cumpliendo su promesa que hizo hace tantos años: dejar una semillita, un mensaje, para los niños que juegan con sus shows y hoy, para el adulto que ha llegado hasta el final de este relato.

“Mientras existan niños en el mundo, existiremos los buenos payasos”, concluyó.