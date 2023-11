Elizabeth Andrade, Premio Nacional de Derechos Humanos: “No tengamos miedo a hablar de política, porque nosotros somos política”

El año 2022, por primera vez, el premio Nacional de Derechos Humanos, fue entregado a una mujer migrante, Elizabeth Andrade Huaringa, presidenta del comité de vivienda “Nuevo Amanecer”, presidenta de la Corporación Rompiendo Barreras, presidenta de la Colectiva Peruana, Vocera Regional del Movimiento de Pobladores y Vivienda Digna y Vocera Nacional (y Cofundadora) de la Red Nacional de Migrantes y Promigrantes.

Elizabeth, nacida en Perú, llegó a Chile porque su familia la mandó, ella nos cuenta que no sabía trabajar en casa, ya que siempre estaba en una oficina con gente, haciendo papeles, documentos y al llegar a nuestro país, le tocó limpiar, cocinar, planchar, cosas que ella no hacía en el convento.

Confiesa que la echaron de tres casas “porque no sabía hacer nada, hasta que una compañera peruana me agarró y me dijo, ‘te vas a quedar conmigo una semana en la casa, le pido permiso a mi hija, para que te quedes conmigo una semana y te voy a enseñar a hacer nana. Si aprendes, bien y si no, ya te vas a tener que ir a tu país’, y bueno, eso hice, me enseñó y aprendí”. Tras aprender aquel oficio, se dedicó a trabajar y a estudiar para Educadora de Párvulos, donde se tituló.

En el año 1996 conoció al papá de su hija, quien nació al año siguiente. Andrade recuerda que el proceso que vivió con mi ex marido fue muy duro, “Porque él venía de un círculo de violencia muy fuerte y arrastraba con esas cadenas, entonces sus reacciones siempre eran violentas, siempre eran actitudes como de dominación. Yo aguanté eso 17 años (…) un día dije no, ya basta me vine para acá a Antofagasta y estuve dos años sin él después él apareció y nos casamos. Yo dije va a cambiar todo, pero fue en vano y de ahí ya un año después me separé”.

Todo ese proceso le sirvió para mirar de otra forma la vida y empezar a estar más inmersa en el mundo de la dirigencia “comencé a trabajar, ya tenía la permanencia definitiva, comencé a trabajar en colegios como profesora”.

UNA VIDA DE ORGANIZACIÓN SOCIAL

Elizabeth Andrade comenta que se viene organizando desde “que tengo 8 años, por ejemplo, porque lideraba con niños, trabajaba con niños después participé en comunidad inscripciones de base donde yo era coordinadora de procesos, o sea, siempre tenía esa mirada (…) Cuando llego a Antofagasta en el 2008 fui parte del CEAL del colegio de mi hija, después también fui parte del área de tesorería de primera a cuarto medio”.

De hecho a Elizabeth, muchas veces le preguntan “¿cómo maneja tanta gente?”, a lo que ella responde que no maneja, ella coordina, gestiona, articula, algo que para ella es muy diferente a manejar.

Ella siempre le recalca a sus pares “tenemos que prepararnos compañeros y compañeras, tenemos que incidir políticamente (…) No tengamos miedo de hablar de política, porque nosotros somos política, porque somos una política, autónoma autogestionada, del pueblo, y para eso tenemos que terminar de aprender, de estudiar, si no terminó la enseñanza básica empiécela, si no terminó la enseñanza media, termínela y si tiene la enseñanza media puede postular a una beca para que sea profesional, yo soy vieja tengo 56 años y estoy en la universidad“.

ANTOFAGASTA

Nos confiesa que en un principio ella sería un ave de paso en Antofagasta, que tendría su carnet y se iba, pero finalmente se terminó por quedar.

Sobre como ve nuestra ciudad, recuerda que hace muy poco estuvo viendo “Un recuento de una línea histórica de cómo creció (Antofagasta) en qué año empezó, en el año 1866 empezó a Antofagasta y era un espacio muy chiquito que es el entorno de la Plaza Colón y después se llenó de campamento (…) Conozco hartos antofagastinos, creo que es una ciudad que ha crecido a través del dolor, a través del desamparo, a través del abandono”

Reflexiona: “La gran cantidad de familias salitreras que están acá es impresionante, pero a ellas la sacaron de ese espacio, de su mundo, las sacaron de su mundo y toda esa vida que dejaron ahí botada”.

“Miro los los centros históricos, porque ahora me toca recorrer con gente que viene, y viene mucha gente de afuera y yo lo llevo a la portada y me da pena la portada, cómo está (…) quiero ir a la mano del desierto y es un sol tan inmenso, que si no llevas un paraguas, te coge de calor, no hay una mirada turística”, agrega que, “los museos solamente se enfocan a la mirada minera, que es lo mejor que acá tenemos, la Ruinas de Huanchaca, que enfoca también toda la historia minera y toda la salitrera (…) entonces eso me causa un poquito de pena, que que no tenemos una mirada turística por ser como aves de paso”, señala nuestra la activista.

LUGAR FAVORITO DE LA CIUDAD

Andrade reconoce que su lugar favorito en Antofagasta es “El borde cerro”, el cual le enseñó a conocer un poco la solidaridad: “El cómo construir, reconstruir y deconstruir ideas y pensamientos y sacarte de la mente todos los mitos que se tiene con la gente que vive en el lugar del cerro, como delincuentes, narcotraficantes”.

Asimismo, señala que le gusta mucho el mar y el litoral de nuestra ciudad.

INSPIRACIÓN

Al preguntar sobre que personas o referentes la inspiran, Elizabeth no lo duda, “Yo creo que cada una de nosotras nos inspiramos a nosotras mismas”.

MOMENTOS LIBRES

En sus momentos libres, llega a su casa, se baña con agua caliente, y disfruta de sus momentos a solas, “me gusta mirar mucho Netflix, pero el programa que tengan que ver con mucho género y con mucho de migración, porque dan mucha película sobre los procesos de trata, de las cárceles migratorias en Europa. Los fines de semana, por ejemplo, escuchar música cantar sola o bailar sola tomarme una copa de vino, antes fumaba, pero he dejado de fumar por el tema de la diabetes y antes me fumaba cigarrito una copa de vino, (también) me gusta leer mucho, me gusta mucho cualquier libro, no tengo distinción, puede ser de bestseller, como puede ser de historia, como puede ser femenino, masculina, lo que sea, si engancho con la lectura la sigo hasta el final y no paro hasta que lo termino”.

A su vez, confiesa que “A pesar de que estoy rodeada de mucha gente y que hablo con mucha gente, soy amante de mi silencio”.

PREMIO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS

La ganadora del premio Nacional de Derechos Humanos, recuerda que ser galardonada “fue muy sorpresivo para mí primeramente, porque cuando a mí me postularon yo no pensé ser carta ganadora, primeramente porque el Instituto (INDH) siempre entrega el premio a personas que han trabajado, por ejemplo en derechos humanos con el enfoque al tema de la dictadura, detenidos desaparecidos, tortura, y creo que es un trabajo súper valiosísimo, porque gracias a esa visibilización también se ha logrado todo lo que se ha logrado en Chile con el enfoque el derechos humanos, entonces yo era pobladora migrante dirigente social, que también hay que decirlo, estar en un contexto, súper fuerte este una coordinación nacional súper fuerte en la época de pandemia, por ejemplo que se destacó muchísimo”.

Recuerda que en el periodo de la emergencia sanitaria, “en el macro campamento 775 raciones diarias de comida apoyamos más de 2500 este extranjeros en un proceso de repatriación, Y N de cosas cordón de mi cordones este cordones migrantes no ayuda a solidaria más de 5,000 casas cajas repartidas no solamente aquí sino en el borde cero y que comenzamos a titular aprovechando uno del sistema, teníamos una cuenta que era nuestra que es de la cooperativa y se guardaba ahí la plata, se entregaron muchos millones a nivel, entonces todo eso era como muy visibilizado. Tenemos una página humilde, digo yo que es nuestra página del rompiendo barreras”.

El día 4 de julio del 2022, Sergio Micco (en ese entonces Director del INDH), le llama por teléfono “y me dice que por unanimidad del Consejo decidieron nombrarme Premio Nacional de Derechos Humanos. Lloré una semana por lo que eso significaba también, y esa relevancia también ha sido todo lo que sea logrado en esta organización, que es el rompiendo barreras”.

ACTUALIDAD Y FUTURO

Actualmente, se encuentra ad portas de convertirse en abuela. Asimismo, está realizando varias conferencias en distintas partes de Chile y el extranjero.

“Acá estamos en un proceso de erradicación y en cinco años más esto ya tiene que tener la conectividad que corresponde, el ordenamiento de las casas, el construir la ciudad latinoamericana que sea el corazón de la Bonilla, y un montón de cosas, pero me encantaría hacer la trabajadora social del macro campamento titularme y yo ser la que entregue los diagnóstico”, comenta Elizabeth.

Agrega que las trabajadoras sociales, “son muy caras a veces cuando cobran a las vecinas les piden un diagnóstico para entregar un informe, solamente un informe de diagnóstico, es decir que sí que viven campamento y que está enferma, le sacan ‘n’ de plata porque de aquí que le den hora de trabajo social en el hospital 100 años, prefieren pagar”, por lo mismo ella espera decir, “compañera, venga para acá, haga su aporte voluntario para la organización, porque como yo tengo un sueldo vitalicio, eso sirve para la organización, entonces eso quiero hacer”.

¿UN MEJOR ANTOFAGASTA?

Según Andrade, una de las cosas importantes que tiene que mejorar Antofagasta es tener buenos gobernantes,

“Que tengan este una mirada y Humanidad Antofagasta que la quieran, que no la use. Ahora hemos recibido el tema del Royalty minero por ejemplo, y vamos a tener recursos económicos para poder desarrollar y hacerla linda. Yo soy extranjera, pero miro Antofagasta como si fuera parte de mi, como si fuera mi ciudad natal. (…) las autoridades que vengan como en primera instancia que sea humano y otra que mire con cariño todos los procesos que se han dado, porque dentro de la participación ciudadana hay miles de millones de proyectos que están tirados bajo el estante, que son para mejoramiento de Antofagasta, ojalá que los puedan desempolvar y ir dándole selección”, agrega.

Lo otro, “me gustaría que volviera a hacer un Antofagasta de la revuelta, porque fue una Antofagasta muy buen movida, del pueblo, porque en las calles hacía tecitos rebeldes, tallarinatas, porque hacíamos juegos para los niños, y a pesar de que todos estábamos que ‘Piñera culiao'(sic), había un espacio de solidaridad y de respeto mutuo”.

Finalmente, para la destacada activista, otro aspecto importante para un mejor Antofagasta, es que “los vecinos se quieran, pues acá hay una mirada de discriminación muy fuerte. Una de las cosas que me gustaría, es que que los vecinos de Antofagasta tengan esa mirada integral, esa mirada de de no discriminación y racismo porque hay mucho (…) necesitamos un Antofagasta sanador y más solidaria”.