Pablo Iriarte: el arquitecto que vendía diarios en Las Pulgas y hoy sueña con ser alcalde de Antofagasta

Arquitecto de profesión, con postítulo en arquitectura pública, Pablo Iriarte (36) nació y creció en Antofagasta. Autodefinido como reflexivo, ansioso, respetuoso y apasionado, fue el primer profesional entre sus tres hermanos, luego de un camino de mucho esfuerzo.

El año 2011 fue el presidente de FEUCN y entre 2014 y 2018 fue electo como uno de los consejeros regionales más jóvenes del país, quien propuso y presidió la Comisión de Vivienda del Gobierno Regional, que permitió reactivar la construcción de viviendas sociales. Hoy sueña con ser alcalde, proponiendo más seguridad y orden para las familias, y estimulando un crecimiento económico con visión de futuro que permita a la comuna “Vivir como Producimos”.

– ¿Cómo viviste tus primeros años con tu familia?

– Tuve una infancia de harto esfuerzo. Mi mamá y mi padrastro se conocieron en el Hospital Regional. Él era auxiliar y mi mamá administrativa y trabajaron harto para poder sostener la casa y a nosotros, que somos tres hermanos. Crecí en el jardín infantil del Hospital, que se llamaba Los Pilluelos y luego estudié en la Escuela de D-75. Lo que más recuerdo fue la impresión de conocer distintas realidades, porque viví con mi abuela en la Coviefi, pero -después de su fallecimiento- nos fuimos a Los Arenales con mis papás. Ahí conocí la vida más más esforzada. Mi mamá renunció al hospital, porque quería ganar mejor y decidió dedicarse al comercio, y ahí es cuando llegamos a la Feria de Las Pulgas. Entonces todos con mis hermanos nos dedicamos a eso. Vendí diarios, paletas y ropa y trabajábamos en la feria navideña, que era harta pega y esfuerzo. Había que dormir en la feria, en el piso bajo los mesones.

– ¿Cómo fue tu experiencia en tu educación como niño, adolescente y joven?

– Donde más la pasé bien fue en la media, porque me gané una beca en el San José y llegué a un colegio muy amigable, muy abierto, que me ayudó a crecer en medio de distintas realidades socioeconómicas, y eso me derribó muchos prejuicios. Así que, tanto en los lugares donde viví como en el colegio, hice muchos amigos de todo tipo, con quienes hasta el día de hoy tengo comunicación. Ahí entré a hacer trabajo en los grupos de la pastoral y ya había comenzado a militar en las juventudes comunistas, lo cual nunca sentí que fuera contradictorio.

Pablo disfruta el orden y la palabra cumplida, y algunos de sus referentes antofagastinos son Nelly Lemus y Maximiliano Poblete. Como buen arquitecto, su color favorito es el gris, versátil y fácil de combinar con una amplia gama de tonos. Tuvo la oportunidad de vivir en diversos lugares de Antofagasta.

– ¿Cómo relacionas la historia de Antofagasta con la tuya?

– Los recuerdos de la ciudad que tengo marcados son, por ejemplo, los carros alegóricos o el Festival de Antofagasta, que alguna vez se hizo en Las Almejas. Aún recuerdo cuando me quedé dormido una vez viendo a Illapu, porque era muy chico (risas). Cuando era niño y vivía en la Población Oriente caminaba al centro y siempre pasaba por la Estación Valdivia y también me marcó. Fue una meta que me puse presentar el expediente al Consejo de Monumentos Nacionales, para poder proteger el lugar y algún día poder restaurarla y abrirla a las personas otra vez. Eso me pasa, por ejemplo, con los parques y plazas que están botados, o con los proyectos detenidos, como el Vivero Municipal.

La felicidad ideal de Iriarte está representada por la idea de tranquilidad, en todo sentido, mientras que su mayor miedo es perder a su familia. Optimista por naturaleza, Pablo cree que “la tristeza es un intermedio entre dos felicidades”.

– ¿Es cierto que conociste a tu compañera, Luz Moore, haciendo política?

– Así fue. En la media participé en la “revolución pingüina”, pero fue en la universidad cuando desarrollé más el sentido político, llegando a ser presidente de la FEUCN en 2011, el año de movilizaciones históricas en Chile. Fue en la etapa previa que conocí a Luz. Ella era parte del movimiento estudiantil “UCViene”, de la Facultad de Ciencias, y nos conocimos un día que me caí de altura muy mal, mientras pintaba un mural (risas). Yo ya había escuchado su nombre, pero ahí nos conocimos, nos flechamos y construimos una relación. Un tiempo después nació nuestro hijo Martín, en plena toma estudiantil de 2011. Fue algo muy complejo, con alta tensión por el movimiento, los viajes y el momento que estaba viviendo el país, pero lo afrontamos unidos, y marca el inicio de muchas aventuras en que el amor, lo familiar y lo político se funden en una misma cosa. Ella es mi compañera de vida y de partido, y nunca es suficiente agradecerle y celebrar todo lo que hemos logrado juntos.

– ¿Cuál es tu mayor pasión y qué haces en tu tiempo libre?

– La Arquitectura a mí me encanta. La forma en que transformamos el espacio, con belleza y funcionalidad, para tener una mejor calidad de vida. Es una profesión que vivo a concho y que me ha permitido ayudar a muchas personas, diseñando obras para un club deportivo, por ejemplo, o regularizando la propiedad de personas que no tienen cómo acceder a estos servicios. Así fundé Arquitectura Popular. Me encanta ver mis obras construidas y siempre les digo a las organizaciones que si necesitan un arquitecto pueden contar conmigo. Me gustaría mucho llegar al siguiente nivel y diseñar la ciudad; dibujar la ciudad y construir una nueva Antofagasta. La verdad ya no tengo tanto tiempo libre (risas), pero cuando puedo juego a la pelota, armo maquetas a escala y a veces me gusta meditar.

Pablo también fue director por cuatro años del Preuniversitario Popular Andrés Sabella, y fue seremi de Gobierno Hasta Octubre del 2023, cuando decidió dejar dicha responsabilidad para enfrentar el desafío de postular a alcalde de Antofagasta. Luego de ganar las primarias legales de la centro izquierda en junio de 2024, se convirtió en el abanderado único por la centro izquierda para enfrentar las elecciones municipales del mes de octubre.

– ¿Qué deseas para la ciudad de Antofagasta y para tu país?

– Quiero que la gente como tú o como yo, de clase media o modesta viva bien, sin importar su origen social. Estoy convencido de que Antofagasta puede desarrollarse mucho más, que tiene oportunidades tremendas. Su borde costero, su multiculturalidad, una industria potente con la que, si nos relacionamos bien, puede seguir dando frutos. Nuestro foco es claro: queremos que Antofagasta vuelva a tener seguridad y orden, donde las familias sean el centro de las políticas municipales y podamos tener un crecimiento económico con visión de futuro, donde Antofagasta no sea sólo una ciudad para trabajar, sin que podamos, precisamente vivir en ella. Por eso siempre digo que tenemos que “Vivir como Producimos”.