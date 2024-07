Reserva Puritama lidera monitoreo de carnívoros para conservar el Gato Andino

Es un felino de tamaño mediano, de 4 a 6 kg de peso, tiene un largo de 65 a 85 cms, su nariz es negra, su pelaje es mayormente grisáceo con manchas cafés y negras, posee una cola de 40 a 50 cms de longitud, larga y gruesa con anillos café oscuro a negro. Se trata del Gato Andino que en el altiplano de la Cordillera de Los Andes se encuentra en altitudes por sobre los 3200 m.s.n.m., y siempre asociado a zonas de roquedales complejos, su presa principal es la vizcacha, aunque depreda también roedores de menor tamaño, aves y hace más de una década el estudio de línea de base en la reserva Puritama lo detectó en sus cámaras trampa.

Este animal es de los más raros que hay en el mundo, es una especie que está en peligro de extinción y habita en Los Andes de Argentina, Bolivia, Chile y Perú y tras las investigaciones realizadas por Explora Atacama fue divisado en la Reserva Puritama en un proyecto de monitoreo de carnívoros que se realiza en conjunto con la Alianza Gato Andino en un área silvestre protegida de siete mil hectáreas en la que el 95% de su territorio es destinado a la conservación y el 5% restante al turismo y la exploración. Una superficie habitada por más de ciento setenta especies de flora y fauna nativa, siendo una ecorregión única en el mundo que es un tesoro natural perteneciente a Explora, quienes forman parte de la Corporación de Turismo de San Pedro de Atacama. Ambos, junto a una decena de actores turísticos de la comuna que forman la asociación buscan ser un aporte a tomar conciencia y minimizar los impactos negativos sobre el entorno natural y sociocultural, contribuyendo en la correcta mantención de sus atractivos ecoturísticos, de gran valor universal.

Monitoreo carnívoro más sostenido en el tiempo

A partir del estudio de línea de base, comentó la subgerente de Reservas de Conservación de Explora, Romina Da Pieve “se tomó la decisión de seguir monitoreando los carnívoros presentes en la reserva y desde entonces se lleva a cabo un monitoreo de carnívoros que es el más largo que se conoce en Sudamérica”. Así también, añadió que “es el más sostenido en el tiempo que ha permitido ver, por ejemplo, cómo va evolucionando la fauna del lugar y cómo va respondiendo a los esfuerzos de protección que vamos haciendo en el lugar”.

La profesional con formación en Saneamiento y Protección Ambiental destacó que “hemos observado a través de las cámaras trampa, gatos andinos, gatos colocolo y pumas con sus crías. Entonces, esto da luces que cuando los animales se empiezan a reproducir en el lugar, es que se está convirtiendo en un lugar seguro para la reproducción”. Así también, remarcó que “lo que hemos tratado de hacer, es difundir el valor del lugar, el valor ecológico, para que las personas entiendan la importancia de no ingresar con perros, no hacer fuego, no acampar, no salirse de los senderos y no dejar basura”.

“Es una acción que nos ha costado, pero no perdemos las esperanzas, sabemos que, cada vez más, las personas van empatizando y van entendiendo la importancia de cuidar. Ahora, estamos dando los primeros pasos para hacer un plan de manejo en la Reserva de Puritama”, enfatizó Da Pieve.

Animal Icónico de Los Andes

El coordinador del Área de investigación y miembro activo de la Alianza Gato Andino, Nicolás Lagos argumentó que el gato para las comunidades humanas que han vivido y han seguido viviendo en el altiplano es un animal tremendamente importante, símbolo de productividad, fertilidad y agua. El Gato Andino es el que trae el agua. Además, el investigador en conservación agregó que “los felinos cumplen un tremendo rol al ser tope en las cadenas tróficas, tanto el Puma como el Gato Andino son carnívoros que al estar en la parte más alta controlan todo lo que hay más abajo, actúan como un espacio de paraguas que controla poblaciones. Al final son especies que cumplen un rol y tienen una red que está ligada prácticamente con todos los elementos del ecosistema donde están. Es por eso que es tan importante la presencia de este animal en un lugar como es Puritama” sentenció Lagos.

De hecho, es la especie que está más en peligro de todo el continente, de toda América, añadió el también miembro del grupo de especialistas de felinos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Hasta hace muy poco este felino era prácticamente un fantasma “hace años que para el mundo andino su figura fue parte relevante de su cultura. Diversas son las manifestaciones precolombinas que a través de petroglifos, vasijas y elementos rituales muestran a un felino moteado dotado de una larga y gruesa cola anillada. Su figura aparece, además en narraciones locales como la del mito del Qhoa, el cual habla sobre un felino volador capaz de traer las lluvias al altiplano” explica un artículo de una revista especializada en medioambiente y cultura.

Con esto, sin lugar a dudas que la reserva de Puritama es un atractivo natural de San Pedro de Atacama que, además de este alberga decenas de paisajes de una belleza sin medidas, es por esto que el potencial que tiene para el desarrollo del turismo requiere de altos estándares de calidad y sustentabilidad. De esta manera, es que la Corporación de Turismo de San Pedro de Atacama, reconociendo el desafío de ser un destino altamente visitado por chilenos y extranjeros, impulsa un turismo sostenible, sustentable enfocado en el beneficio socio-ambiental, natural y económico del territorio que permita preservar estos lugares, la fauna y flora que la habita.