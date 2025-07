Liberan petrel herido por pesca y golondrinas afectadas por luces artificiales en la bahía de Antofagasta

Un petrel gigante antártico (Macronectes giganteus) y seis golondrinas de mar (Oceanites oceanicus) fueron liberadas en la bahía de Antofagasta por profesionales del Centro de Rescate y Rehabilitación de Fauna Silvestre (CREA) de la Universidad de Antofagasta, en coordinación con el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), luego de un proceso de rehabilitación que se extendió por varios días.

Las aves oceánicas fueron víctimas de distintas amenazas generadas por la acción humana. El petrel fue encontrado en el borde costero de la ciudad, específicamente en el sector del Parque de los Eventos, con múltiples lesiones ocasionadas por material de pesca artesanal. “Cuando fuimos al rescate de esta ave, la encontramos con varias líneas de pesca y con algunos anzuelos incrustado en su cuerpo. Afortunadamente la gran mayoría de los anzuelos estaba en la zona del plumaje, pero uno de ellos perforó la zona de los pies del animal, provocando una grave herida”, explicó José Montalbán Montalbán, médico veterinario del CREA.

La recuperación del petrel se realizó en el centro ubicado en el Campus Coloso de la UA. Allí, el ejemplar recibió tratamiento con analgésicos, antiinflamatorios, suplementos vitamínicos e hidratación intensiva. “Una vez que rescatamos al petrel lo trasladamos a nuestro centro […] para poder liberarlo lo antes posible, ya que no acostumbramos a tener en cautiverio los animales por mucho tiempo”, precisó Montalbán.

En tanto, las seis golondrinas de mar fueron derivadas al centro tras desorientarse durante su ruta migratoria, un fenómeno provocado por la contaminación lumínica nocturna. A diferencia de otras especies, estas aves no cuentan con un registro genético que las prepare para enfrentarse a la luz artificial, lo que las lleva a estrellarse contra postes o aterrizar en zonas urbanas. “Esta iluminación no existía hace millones años atrás cuando las golondrinas evolucionaron. Por lo tanto, no tienen la información genética de luces artificiales, ellas genéticamente tienen un camino oscuro hacia al mar, pero cuando aparecen estos elementos de iluminación se pierden”, explicó el Dr. Carlos Guerra Correa, exdirector del CREA y actual consultor de las compañías SEARCH Limitada y Ocean Adventure.

Guerra destacó la importancia de rescatar estas especies en conjunto con la comunidad, asegurando que “nosotros buscamos recuperar y rehabilitar a estas golondrinas con la ayuda de la comunidad. Una vez terminada su rehabilitación las liberamos como lo hemos hecho hoy”.

El operativo fue parte de una acción coordinada entre la Universidad de Antofagasta y el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), entidad responsable de fiscalizar la fauna silvestre. El encargado de fauna sectorial del SAG en Antofagasta, Oscar Cárcamo, valoró la alianza interinstitucional señalando que “con esta alianza logramos rescatar y liberar a estas especies”. Además, hizo un llamado a la comunidad pesquera para prevenir nuevos casos: “Hacemos un llamado urgente a los pescadores a extremar los cuidados en relación con las artes de pesca que quedan a la deriva, ya que es principal causa de la mortalidad de aves, mamíferos y reptiles que viven en el mar”.