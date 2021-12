Minera Centinela y Universidad de Antofagasta realizan operativos dentales gratuitos en Sierra Gorda

El Operativo Dental de Sierra Gorda fue una de las iniciativas más votadas por parte de la comunidad a través del Programa Diálogos para el Desarrollo de Minera Centinela que se realiza anualmente, esto con el fin de mejorar el acceso a este tipo de especialidad médica y descongestionar las listas de espera en consultorios de la región. A partir de diciembre de 2021, comenzaron las primeras atenciones del programa en el Estadio Techado de la localidad, habilitado con el equipamiento odontológico necesario para la ocasión, beneficiando a más de 50 niños, niñas, vecinos y vecinas durante dos jornadas completas de trabajo.

Esta iniciativa impulsada por Minera Centinela con apoyo de Fundación La Semilla, se lleva a cabo gracias al trabajo en terreno que realiza el voluntariado de alumnos de 1° a 5° año de la carrera de Odontología de la Universidad de Antofagasta, quienes, además, pertenecen al programa “Odonto Junto a ti” impulsado por la misma casa de estudios.

“En esta ocasión estamos haciendo un operativo, tipo clínica dental, en la comunidad de Sierra Gorda. Nuestro objetivo es poder llegar a dar atención odontológica a diferentes patologías, como caries y enfermedades periodontales, para poder brindar una atención integral, porque la idea es que, si hacemos pasar a un paciente, le podamos brindar todo lo que necesite en una sola sesión. Y esta alianza colaborativa gracias a Minera Centinela ha permitido llegar a la población que tiene acceso limitado a la odontología en esta localidad”, comentó el dentista y secretario de Vinculación del departamento de Odontología de la Universidad de Antofagasta, Raúl Fuentes.

“Tuvimos hartos pacientes que llegaron diciendo que necesitaban ser atendidos. Entonces estamos contentos de ayudar a suplir esa necesidad de salud. Encuentro que esta iniciativa es algo maravilloso, que es necesario”, agregó la estudiante de Odontología de la Universidad de Antofagasta, María Belén Herrera.

En cuanto a la percepción de los beneficiarios, el vecino de Sierra Gorda, Frank Mancilla indicó “la atención ha sido muy buena y estamos muy agradecidos por esta ayuda que nos dan, nos favorece mucho, sobre todo para los niños. Esperamos que se puedan extender estas atenciones porque hay mucha necesidad de atenciones odontológicas en Sierra Gorda. Y me siento muy feliz con el apoyo”.

“Es algo excelente y muy bueno porque estos proyectos no se ven todo el tiempo, más aún porque uno no tiene el dinero suficiente para hacérselos de forma particular y encuentro que es algo muy bueno lo que hace Minera Centinela en apoyar este proyecto de la comunidad. Además, es muy buena la atención, todo excelente”, agregó la beneficiaria, Rosa Maturana.

Finalmente, Noemí Calcino, otra beneficiaría declaró que “este beneficio nos ayuda bastante. Hace mucho esperaba una atención para mi hija y la verdad, es que como nosotros estamos más lejos de Calama y Antofagasta nos beneficia mucho que sean ellos quienes vengan para acá. Me parece súper porque a nosotros nos dificulta por trabajo trasladarnos y me siento contenta por esta oportunidad”.

Respecto a la iniciativa, Jorge Araneda, gerente de Asuntos Públicos de Antofagasta Minerals, explicó que “este es un compromiso que hemos adquirido a través de los Diálogos para el Desarrollo, en donde hemos escuchado la necesidades y realidades de las comunidades cercanas a nuestras operaciones, y que hoy nos ha permitido beneficiar a niños y adultos mayores a través de una nueva alianza público-privada, lo que nos hace sentir tremendamente orgullosos”.

Durante el 08 y 09 de enero 2022, se realizará un nuevo operativo dental, el que de forma integral entregará una vez más, un servicio focalizado para concretar el tratamiento específico y completo que necesita cada paciente.