Empresaria antofagastina recibirá premio como referente latinoamericana y del caribe en ceremonia del Woman Economic Forum Perú

Pamela Garrido mantiene una agenda ocupada, alternando su vida familiar con responsabilidades industriales y gremiales, derivadas de 30 años de actividad a cargo de su empresa Emeser, con la que provee los requerimientos de una amplia cartera de compañías de la gran minería. Actualmente, se apronta a recibir el reconocimiento como una de las ganadoras del Top Woman 100 Awards de América Latina y el Caribe, en la ceremonia del Woman Economic Forum Perú, a realizarse el viernes 15 de marzo en Lima.

Se trata del primer reconocimiento de esta naturaleza a una mujer empresaria de la región de Antofagasta, el cual está impulsado por la Cámara de Comercio de Mujeres Peruanas, y que celebra y destaca el liderazgo y el poder femenino en distintas áreas de la sociedad.

Perteneciente a la Mesa Nacional de Proveedores de la Minería, participó el año pasado como coach del primer seminario que hizo Prochile para incentivar a las mujeres a exportar sus productos. Hace poco estuvo acompañando a la ministra de Minería, Aurora Williams, en la convención de la Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC) 2024, la feria minera más importante del mundo.

Trayectoria

“Me enteré de que me habían postulado por las redes, nadie me escribió ni avisó. Así es que cuando me llamaron y me dijeron que había ganado el nombramiento fue una alegría muy grande”, expresó Pamela Garrido, quien el año 2020 fue reconocida por la AIA con el Premio José Santos Ossa, siendo posteriormente integrada a su directorio como primera vicepresidenta, y desde agosto de 2023 está a cargo del Comité de Género.

Mantiene su interés en temas como el desarrollo de nuevos parques industriales, el acercamiento a gremios de empresarias a nivel nacional y el apoyo a iniciativas sobre innovación y producción limpia. También respaldó la transición del Colegio Técnico Industrial Don Bosco para recibir matrícula femenina y aportó de manera proactiva con el programa LIQCAU, que promueve la participación femenina en carreras universitarias ligadas a ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM), siendo reconocida en enero de 2024 como Mujer Empresaria destacada STEM en Categoría Pyme.

“Estoy muy agradecida, porque yo hago las cosas por gusto, aunque desde que empecé he pasado de todo. Ha sido un camino complejo. Por eso, cuando supe de este logro me sentí muy feliz, porque sé que hay muchas personas que todos los días eligen el camino del emprendimiento y muchas mujeres que siguen trabajando para alcanzar espacios de inclusión. Estaba muy contenta y sentí que era muy importante compartirlo con quienes me ayudaron en mis inicios, como Minera Zaldívar. Gracias a eso estoy en Centinela y Antucoya también, así como en otras empresas e industrias”, reconoció la líder gremial, quien recordó sus inicios la minería después de egresar de Comercio Exterior. Sin tener redes en la industria, formó los cimientos de su compañía con los pocos contactos que hizo durante su práctica laboral en el Aeropuerto de Santiago, empujando los límites que en esa época estaban impuestos para las mujeres en la industria.

Proyección internacional

El gerente corporativo de Abastecimiento de Antofagasta Minerals, Antonio Velásquez, describe como un honor contar con los servicios de Emeser. “Pamela Garrido es un tremendo ejemplo para emprendedores regionales, sobre todo para las mujeres que están en minería, y también un ejemplo sobre cómo Minera Zaldívar y Antofagasta Minerals apoyan la instalación de capacidades en la región y que hoy se proyectan a Chile y al mundo. Desde hace más de 30 años, Pamela ha formado parte de los proveedores de Minera Zaldívar, con soluciones innovadoras, de desarrollo local y hoy emplea a más 30 personas altamente especializadas que brindan un servicio de alta calidad. Esperamos que tanto Pamela, como las pimes regionales y sus trabajadores, sigan siendo parte fundamental del proyecto de desarrollo del Grupo en la Región y obviamente en la extensión de vida útil de Minera Zaldivar”.

Velásquez destacó el crecimiento de la empresaria hacia el mercado internacional en Perú, recordando sus orígenes, desde el establecimiento de una pequeña oficina hasta un extenso centro de operaciones ubicado en el Parque Industrial La Negra, con una superficie de 5.500 mt2; una sucursal en Santiago; y exportaciones fuera de Chile.

Hoy, Garrido ejecuta todas sus operaciones con certificaciones ISO 9001, ISO 14001 y ISO 45000. “Para mí es tremendo orgullo destacar como una empresaria de una pyme”, agradeció, preparándose para ser la primera mujer minera chilena reconocida en el próximo Top Woman 100 Awards de América Latina y el Caribe.