Policial

Frustran “salida de banco”: detienen a cuatro sujetos que intentaron robar más de $2,5 millones a conductor en Antofagasta

Personal de la SIP y de la 3ª Comisaría frustraron el robo de más de dos millones y medio de pesos en pleno centro de la ciudad, incautando elementos cortopunzantes y confirmando que dos de los antisociales mantenían órdenes de detención vigentes.

Por El Diario de Antofagasta
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Cuatro sujetos fueron detenidos por personal de la SIP de la 3ª Comisaría de Carabineros de Antofagasta, tras ser sorprendidos intentando sustraer más de dos millones y medio de pesos a un conductor mediante la modalidad delictual de “salida de banco”.

El operativo se originó la tarde del viernes a raíz de una alerta de la Central de Comunicaciones sobre un grupo de individuos que se movilizaba en un automóvil, los cuales habrían pinchado intencionalmente un neumático de una camioneta para robar el dinero que transportaba el afectado en el centro de la ciudad.

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Gracias a la rápida intervención policial, la totalidad del efectivo —avaluado en $2.566.950— no alcanzó a ser sustraído, logrando además la incautación de elementos metálicos puntiagudos ocultos en el móvil de los antisociales y la constatación de daños avaluados en $400.000 en el vehículo de la víctima.

Tras verificar las identidades, la policía estableció que dos de los detenidos mantenían órdenes de aprehensión vigentes por delitos de robos previos, antecedentes que se sumaron a una investigación paralela que la sección OS9 ya seguía contra los mismos sujetos por un robo con intimidación.

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