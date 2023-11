Senador Esteban Velásquez presentó Proyecto de Ley busca sancionar como delito las amenazas y hostigamientos contra dirigentes sindicales

El Senador por la Región de Antofagasta, Esteban Velásquez (FRVS), presentó un proyecto de ley que tipifica como delito las amenazas y hostigamientos ejercidas contra los dirigentes sindicales en ejercicio de sus funciones.

“Los dirigentes sindicales se ven afectos muchas veces por hechos que atentan contra su integridad psíquica y física en el ejercicio de su cargo. Estos hechos normalmente son denunciados, pero no son lo suficientemente investigados y sancionados ya que no existe una normativa penal robusta que los proteja. Por eso hemos presentado este proyecto de ley que busca tipificar como delitos as amenazas y hostigamientos ejercidos contra los dirigentes sindicales en ejercicio de sus funciones”, informó el senador Velásquez.

Agregó que “lamentablemente estos hechos no son aislados, el pasado mes de octubre un grupo de dirigentes sindicales de CODELCO, la mayor empresa cuprífera estatal del país, denunciaron que están sufriendo amenazas, amedrentamiento y hostigamiento por parte de una empresa de seguridad que presta servicios para la estatal. En concreto se ha señalado que los dirigentes han debido enfrentar “persecución y seguimiento en sus casas, con amedrentamiento, fotografiando a sus familias, cosas que nos recuerdan los tristes días de la dictadura y organismos como la CNI”.

“Por tanto, consideramos que iniciativas cómo esta son necesarias entendiendo el rol que juegan los sindicatos, sus dirigencias, ante grandes poderes empresariales, la defensa de los trabajadores tantas veces necesaria ante actos de abuso”, concluyó el legislador.