“No quiero su apoyo”: Ricardo Díaz rechaza respaldo de diputada Catalina Pérez y marca distancias con su antigua rival política

Con un contundente mensaje, el gobernador regional de Antofagasta y candidato a la reelección, Ricardo Díaz, rechazó públicamente el apoyo de la diputada Catalina Pérez.

A pesar de que algunas colectividades políticas han mostrado su respaldo a su candidatura, Díaz quiso dejar clara su postura en relación con la parlamentaria, con quien ha tenido conocidas diferencias en la visión y práctica política.

“Agradezco el apoyo que algunas colectividades han estado demostrando hacia nuestra candidatura. Sin embargo, en particular, respecto de la nota que aparece, donde la diputada Catalina Pérez manifiesta cierto apoyo, quiero ser enfático“, señaló Díaz. “La ciudadanía conoce las historias de desencuentro que hemos tenido, conoce las distancias que tenemos respecto de nuestra mirada de la política, y por lo mismo, como ella no ha sido parte de esta candidatura, no quiero su apoyo“, agregó el gobernador.

Díaz reafirmó su compromiso con lo que llama una “nueva política”, dejando entrever que su visión de trabajo se contrapone a la forma de hacer política de la diputada Pérez, quien se ha visto fuertemente cuestionada luego del Caso Convenios.

“Nosotros creemos en la nueva política, creemos en un modo distinto de hacer política y en poner la política al servicio de la gente, y en eso vamos a seguir trabajando“, concluyó Díaz.

Catalina Pérez y Ricardo Díaz han tenido una pública y conocida rivalidad política desde hace varios años, lo que llegó al punto que Díaz se distanciara de Revolución Democrática, cuando ese partido decidió levantar la candidatura de Pérez.