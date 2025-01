Senador Velásquez cuestiona compra de casa de Salvador Allende: “Es un error por parte de quienes toman la decisión”

El senador por la Región de Antofagasta, Esteban Velásquez (FRVS) se refirió a la polémica compra por parte del Ministerio de Bienes Nacionales, de la casa del ex presidente Salvador Allende, por más de 900 millones de pesos y entre cuyos nietos estaría la actual ministra de Defensa, Maya Fernández.

Al respecto, el parlamentario integrante de la Comisión de Gobierno, señaló que “me parece ilógico, erróneo, hasta imprudente que se produzca este negocio, esta transacción, esta adquisición de estos inmuebles en el contexto que estamos viviendo“.

“Puede ser muy loable destinarlo a fines culturales, que esto se hacía, pero hoy también se debe tener claridad y lucidez de que estamos en un contexto distinto, de convivencia, de ganar confianza en la comunidad, me pregunto, es que no hubo alguna voz lúcida que advirtiera que no era el momento para este tipo de adquisición por ejemplo“, indicó.

Además, Velásquez recordó que ya existen fundaciones de ambos expresidentes que buscan resguardar su legado y quizás “en vez de gastar casi mil millones en un solo inmueble, que además beneficiaría a una ministra de Estado en ejercicio, lo que ya por sí solo se ve, digamos, incómodo, podría haberse pensado mejor y desde dichas fundaciones ya existentes procurar realizar este resguardo“.

Añadiendo que lo considera “un error por parte de quienes toman la decisión, de la cual estoy completamente en desacuerdo“, concluyó.