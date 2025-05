“Vendetta política”: Gobernador Ricardo Díaz acusa maniobra de Jaime Araya para vincularlo con el caso ProCultura

El Gobernador Regional de Antofagasta, Ricardo Díaz Cortés, salió al paso de las informaciones que confirmaron su calidad de imputado en el denominado Caso ProCultura, tras declarar ante el Ministerio Público. En un extenso mensaje difundido por redes sociales, la autoridad regional acusó una operación política en su contra, liderada por el diputado Jaime Araya, a quien sindica como el artífice de una “vendetta política”.

“La política es lo peor en lo que he transitado. Los políticos solo buscan el like, el reconocimiento fácil. Y para ello les da lo mismo el daño que puedan ejercer para lograrlo”, afirmó Díaz en su declaración, en la que reconoció haber sido imputado en tres causas judiciales desde el inicio de su carrera pública, pero aseguró que ninguna ha prosperado ni derivado en una formalización.

Respecto al Caso ProCultura, el gobernador indicó que su condición de imputado responde exclusivamente a su rol como representante legal del Gobierno Regional, entidad que suscribió convenios con la Fundación, pero que —según sostiene— están siendo investigados por su relación con otros organismos del Estado, como el Serviu.

Acusa montaje en comisión parlamentaria

Ricardo Díaz apuntó directamente al diputado Jaime Araya -con quien sostienen una histórica rivalidad política- acusándolo de tenderle una trampa, al invitarlo a una sesión de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputadas y Diputados para discutir sobre las quemas ilegales en Antofagasta, y en ese contexto obligarlo a referirse públicamente al caso ProCultura.

“El diputado Araya me invita a una comisión para hablar de la situación de las quemas en nuestra ciudad y aprovecha eso para hacer un montaje y evidenciar que estoy imputado en el caso ProCultura”, expresó el gobernador, quien además aseguró que el verdadero objetivo del parlamentario era usar políticamente la sesión y posicionarlo mediáticamente como imputado.

Críticas a la prensa y medios asociados

En esa línea Díaz también lanzó duras críticas a los medios de comunicación que cubrieron la noticia de su imputación, añadiendo que sus declaraciones fueron difundidas inicialmente por medios que estarían vinculados al diputado Jaime Araya.

“La idea era mostrarme como imputado y sacar los medios asociados a él denunciándome (Resonancia). Al diputado Araya no le importaban las quemas, lo único que quería era demostrar que yo era imputado”, expresó. “Jaime Araya me invita a una comisión y arma un show con su colega Santibañez y luego un medio de un ex asesor suyo publica la nota“; insistió Díaz.

“Imputado no es culpable”

El gobernador fue enfático en señalar que su calidad de imputado no equivale a una condena ni implica culpabilidad. “Imputado no es culpable. Pero para la prensa eso no importa”, escribió, asegurando que la intención detrás de estas maniobras en su contra serían dañar su imagen y frenar su futuro político.

“El diputado Araya solo busca mi desprestigio. Ustedes lo vieron como hicieron campaña para que yo no fuera reelecto. Siempre dijeron que yo sería formalizado por los convenios y hoy solo vemos a exdiputados formalizados por los casos de convenios”, insistió Díaz, en alusión indirecta a figuras del oficialismo que hoy enfrentan imputaciones formales.

Pese a los cuestionamientos y la exposición mediática, Díaz reafirmó su compromiso con la región de Antofagasta y dijo confiar en que la Fiscalía actuará con “prolijidad y objetividad”.

“La verdad siempre vence. Yo no bajaré los brazos por mi región, y aunque ellos usen esto para su show barato, yo seguiré defendiendo a todos y todas los que viven en ella”, finalizó.