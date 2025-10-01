Avanza proyecto del Senador por Antofagasta Esteban Velásquez que levanta secreto bancario de todas las autoridades electas y designadas

La Comisión de Economía del Senado aprobó en general el proyecto de ley presentado por el senador de la región de Antofagasta, Esteban Velásquez (FRVS) que modifica la Ley General de Bancos para permitir excepciones al secreto y reserva bancaria para autoridades públicas.
Este proyecto, originalmente ingresado en 2022, tiene por objeto elevar los estándares de transparencia para quienes ejercen funciones públicas, estableciendo que desde el primer día en que una persona asume responsabilidades estatales debe autorizar el levantamiento del secreto bancario y permitir que los movimientos financieros sean revisados por organismos como la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y el Servicio de Impuestos Internos (SII).
Cabe destacar que una indicación similar impulsada por el Ejecutivo fue rechazada previamente en la cámara de diputados, por lo que la iniciativa del senador Velásquez se constituye ahora como la propuesta vigente para avanzar en este ámbito.
El creador de este proyecto de ley, Esteban Velásquez, quién es también autor del Royalty Minero, expresó su satisfacción por el avance legislativo:
Velásquez además subrayó que su propuesta va más allá de la versión del Ejecutivo rechazada, pues su iniciativa apunta a una fiscalización más amplia y rigurosa, aplicable a autoridades electas y designadas, incluyendo altos mandos de las Fuerzas Armadas. “Este tipo de normas, estamos seguros que inhibe y desincentiva al crimen organizado en su afán de corromper a las Instituciones del Estado“, cerró el Senador.