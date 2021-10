Cerca de 400 mujeres no pueden participar del Campeonato de Fútbol Femenino debido a cambios de planes del municipio de Antofagasta

Desde la Fundación Sueño Olímpico denuncian que no han podido hacer uso de la cancha del Parque Juan López pese a que, según indican, el pasado 10 de agosto se le solicitó al alcalde de Jonathan Velázquez la autorización desde agosto hasta septiembre para el desarrollo del campeonato y la escuela de Futbol Femenino de Antofagasta. Aclarando que ambas actividades estarían sujetas a las disponibilidades del plan paso a paso.

En dicha solicitud que el jefe comunal aprobó, señalan haberle entregado un calendario de las actividades y que finalizaban en el plazo solicitado. Sin embargo, denuncian que por tercera semana consecutiva el uso de estadio es negado por diferentes motivos, las primeras dos semanas por mantenciones en el recinto y esta semana por el desarrollo de la Copa Escolar Milo.

Mauro Ríos, Presidente de la fundación y organizador del torneo, indicó que fue “a principios de septiembre, cuando comenzamos nuestro Campeonato de Fútbol Femenino, con el apoyo de la Municipalidad para el uso del parque Juan López, por temas logísticos no se programó la fecha correspondiente a jugarse el 19/09, ya que ahí nos avisaron que durante la semana siguiente la cancha entraría en mantención una semana, la semana siguiente, nos dicen que sigue en mantención y esta semana nos indican que hay una actividad donde participan los colegios municipales”.

Afirmaciones a las que se sumó, Maximiliano Rojo del equipo femenino Playa Blanca, al explicar que desde el municipio no se están respetando los acuerdos, porque “después salieron con el tema del arreglo de la cancha, después salieron con el tema de que había otro campeonato. Entonces para ellos es súper fácil, porque a ellos en verdad no les importa. Les importa, uno, generar ingresos porque por algo están presentando la Copa Milo porque es un patrocinador privado, que viene, paga el arriendo de la cancha y la municipalidad con eso está feliz, con eso hace ya su negocio”.

El presidente Sueño Olímpico comentó que se le solicitó una explicación o una alternativa a la persona que les notificó que no podrían utilizar el parque, ya que, si no podía usar las instalaciones, quizás podrían facilitarles otra cancha como medida alternativa para seguir realizando el campeonato. Indicando que los clubes se encontraban impacientes al respecto. Sin embargo, se les señaló que no tenían otro espacio disponible y que no se podía hacer más.

“Es por esto que lanzamos el comunicado, ya que nadie nos da una solución y a nosotros nos entregaron un decreto que nos permite usar el parque Juan López desde agosto a diciembre”, informó Ríos. Siendo una situación que deja a cerca de 400 mujeres, sin poder contar con un espacio para desarrollar el deporte femenino en la región.

“Es una falta de respeto hacia las mujeres, ya que nunca le han dado su espacio para desarrollar dicha actividad que es jugar futbol. Siempre se ha tratado de conseguir un recinto para hacerlo y las chicas puedan practicar dicho deporte y desarrollarse. Y no solo chicas de Antofagasta también hay de María Elena, Tocopilla, Calama, Mejillones, San Pedro, Taltal y extranjeras. El recinto estaba agendado hasta diciembre y solo el día domingo y nos lo quitaron”, afirmó el Director Técnico del equipo deportivo Chelsea Femenino Antofagasta, Jimmy Toledo.

También, indicó que “la municipalidad debería dar un recinto a las mujeres para poder desarrollar este deporte y jugar la liga femenina que, Sueño Olímpico, viene haciendo y que hasta ahora se han preocupado de hacer algo por los equipos femeninos de la ciudad y que son bastantes”. Aparte comentó que “el problema no es que no se hagan actividades, sino que se hacen para algunos y dejando a las mujeres de lado, sin espacios y sin solución”.

Maximiliano Rojo del equipo femenino Playa Blanca dijo que “el tema de fondo y más grave, es que no hay una cancha totalmente disponible para que el fútbol femenino se pueda desarrollar. En la actualidad y mucho antes de la pandemia, el futbol masculino siempre tuvo disponibilidad de cancha, tiene la Lautaro, tiene la Oriente, tiene la Cancha Los Viejos Crack, antes tiene el municipal, antes tiene la cancha 5 cuando estaban sin remodelar y para diferentes campeonatos minera, regional, AFA, la perla, el ancla, etc. Todo esos son campeonatos masculinos, en cambio en campeonatos femeninos, prácticamente tienen que andar “mendigando” para ver si les prestan un espacio de la cancha.

Mientras tanto, desde la Municipalidad respondieron que “con el fin de generar instancias de participación colectiva en la etapa de Apertura del Plan Paso a Paso, la Municipalidad de Antofagasta y su Dirección de Desarrollo Comunitario, ha debido modificar los horarios de uso de la cancha del Estadio Juan López, medida que irá en directo beneficio de los deportistas que utilizan el recinto de forma gratuita. Sin embargo, la cancha de pasto natural ha presentado durante los últimos meses un desgaste importante producto del sobre uso, viendo la obligación de suspender durante 15 días la utilización del recinto para su debida mantención”.

Por otra parte, aseguran que como municipio comprenden la necesidad de las agrupaciones y clubes deportivos que se han visto afectados por este receso y que están conscientes de que la comuna carece de espacios o recintos destinados para la práctica de distintas disciplinas deportivas.

“A partir de esta semana se retomaron las prácticas, albergando en la ciudad la “Copa Milo” que, de manera extraordinaria, hará uso de las dependencias del Estadio Juan López los días 9 y 10 de octubre, una actividad enfocada 100% a niños y niñas en su mayoría deportistas de establecimientos municipales de Antofagasta y de otras comunas de la región”.

Con respecto, a la actividad escolar, la Fundación Sueño Olímpico declaró entender y celebrar que se “realicen actividades de este tipo para niños y niñas, que lo acerquen al deporte que tanto aman, pero no cuando esto es a costa del futbol femenino, ya que no contamos con una cancha exclusiva para esta disciplina que cada día, tiene más adeptas y suma más campeonatos, además nos hace preguntarnos, ¿Por qué no desarrollar la Copa Escolar en el Estadio Escolar o en la Cancha Corvallis? ya que estas canchas fueron remodeladas para este tipo de actividades”.

Sin embargo, desde el comunicado de prensa no se puede responder a la pregunta, ni tampoco se menciona el compromiso adoptado previamente por el alcalde Jonathan Velásquez con la Fundación Sueño Olímpico.

“El espíritu deportivo siempre es colaborativo y apunta al trabajo en equipo, no sólo de un club, sino del conjunto de entidades que componen la red deportiva de nuestra comuna. El Municipio y su alcalde Jonathan Velásquez, está realizando todas las gestiones posibles para beneficiar a la mayor cantidad de deportistas de todas las edades, para que puedan desarrollar los entrenamientos de manera segura y generando, además, oportunidades de esparcimiento familiar”, finaliza el comunicado emitido por la Municipalidad de Antofagasta