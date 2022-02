Región de Antofagasta tiene un 88,4% de niños y jóvenes en edad escolar con esquema completo

El 88,4% de la población regional en edad escolar –es decir, entre los 6 y 17 años-, ya cuenta con su esquema de vacunación completo contra el Covid-19.

Así lo informó esta mañana el seremi de Salud (s), Manuel Herrera, quien junto al delegado presidencial Daniel Agusto y el seremi de Gobierno, Marco Vivanco, hicieron un balance del proceso en ese segmento etario a pocos días de retomarse las clases presenciales.

Las autoridades se reunieron en el centro de vacunación del Complejo Deportivo Escolar de Antofagasta, donde la Corporación Municipal de Desarrollo Social (CMDS) opera uno de los siete vacunatorios que tiene disponibles para los antofagastinos.

“A pocos días que la mayoría de los colegios, escuelas y liceos de la región inicien sus clases en la modalidad presencial para el periodo escolar 2022, hemos querido hacer un balance del histórico proceso de vacunación contra Covid-19 en la región en el segmento de la población en edad escolar, el cual se ha desarrollado de manera exitosa, pero aun plantea desafíos”, partió asegurando Agusto.

En esa línea, destacó que “en el grupo etario entre 6 y 17 años (compuesto por 117 mil 824 niños y adolescentes en la región) alcanzamos una cobertura 88,4%. Es decir, ese porcentaje ya posee esquema completo de vacunación contra el Covid-19”.

REFUERZO

En el grupo anterior hay un subgrupo entre 12 y 17 años que ya está recibiendo su dosis de refuerzo.

“En total, ese grupo etario que ya comenzó a recibir dosis de refuerzo está compuesto por 57 mil 455 personas en la región de Antofagasta. De ellos, el 93,9% ya cuenta con esquema completo de vacunación (dos dosis o dosis única)”, explicó Vivanco.

Y agregó que -en lo que respecta al proceso de refuerzo-, “podemos informar que ya se vacunaron 23 mil 309 personas en este segmento etario, lo que representa una cobertura del 43,2%. Pese a este positivo avance, aun hay 34.146 personas en ese grupo que no han recibido su dosis de refuerzo, ya sea porque aun no ingresan a calendario -esta semana corresponde a quienes completaron esquema hasta el 31 de octubre- o porque simplemente no han asistido a los centros de vacunación”, advirtió.

LLAMADO

En esa línea, el seremi de Salud Manuel Herrera, comentó que “a este último grupo queremos hacer un llamado para que sus padres o apoderados lleven a los niños a los centros de vacunación para que reciban sus dosis de refuerzo”.

Y dijo que es necesario entender que la dosis de refuerzo aumenta considerablemente la inmunidad ante al virus, “y si bien no evitan 100% el contagio, son altamente efectivas para evitar el agravamiento de la enfermedad o efectos post contagio como el Síndrome Inflamatorio Multisistémico Pediátrico (SIMP)”.

Finalmente, Constanza Contreras jefa del vacunatorio Estadio Escolar de la CMDS, adelantó que ya recibieron el abastecimiento de la fórmula Pfizer pediátrica, para iniciar el proceso de vacunación de refuerzo a menores desde los 6 y hasta los 11 años.

“Este proceso –hasta hoy- estaba abierto solo para los menores en ese rango etario inmunocomprometidos, no obstante, a partir de hoy se puede vacunar la población general que completó su esquema al 31 de octubre”, informó.