Lanzan Plan de Verano con miras a la reactivación de aprendizajes en niñas, niños y adolescentes de la región de Antofagasta

En las colonias escolares realizadas en el Colegio Técnico Industrial Don Bosco de Antofagasta, el seremi de Educación, Alberto Santander, junto al director regional de JUNAEB, Héctor Andrade, hicieron el lanzamiento del Plan Verano 2023 del Ministerio de Educación, una serie de actividades y acciones enmarcadas en el Plan de Reactivación Educativa para garantizar la continuidad de las trayectorias educativas en las y los estudiantes, esto a través de la realización de actividades recreativas durante el verano.

En la ocasión, el seremi de Educación junto al director regional de JUNAEB compartieron junto a las más de 100 niñas y niños que se encuentran participando de la actividad, la cual tiene por objetivo potenciar la interacción con el medio y la convivencia entre pares por medio del desarrollo de talleres a través del juego.

“El realizar estas colonias y vacaciones ha sido un motivo de alegría, retomar esta actividad que es tan formativa, tanto para quienes la realizan, como para aquellos que participan. Estamos muy agradecidos también de las facilidades que nos han dado las autoridades para poder tener la alimentación, con todo esto esperamos que los niños sean mejores niños”, señaló el director del Colegio Don Bosco, padre Juan Bustamante.

Misma satisfacción mostraron las niñas y niños asistentes a las colonias, como también las y los monitores que se encuentran guiando las actividades, como es el caso de Juan Ulloa, ex alumno del establecimiento y actual monitor de la actividad, “ha sido una experiencia súper grata, no hay nada que me deje mas contento que la sonrisa de un niño. Nuestras actividades se dividen en ramas, los niños pueden escoger la rama en la que quieren participar, hay talleres de artes escénicas, de deportes, de cocina, entre otros”.

La iniciativa llevada a cabo en el colegio es apoyada por JUNAEB a través del Programa de Alimentación Escolar, lo que se suma a las actividades del Plan Verano 2023, el cual busca aunar todas los esfuerzos posibles que tengan por objetivo enriquecer los aprendizajes y promover el desarrollo personal de las y los estudiantes, como los son las escuelas de verano de municipios; jardines infantiles en verano de Junji; el Programa Crecer en Movimiento del Ministerio del Deporte; actividades organizadas por Mineduc, como English Summer Camps; y actividades de Centros de Creación, del Ministerio de las Culturas.

“Estamos lanzando el Plan de Verano que como Ministerio de Educación y Seremi de Educación estamos impulsando arduamente, actividades que buscan mantener a los estudiantes y atraerlos a la revinculación, al trabajo en las aulas y que también tiene por objetivo potenciar sus aprendizajes. En la región de Antofagasta, ya se están llevando a cabo otras actividades en el marco de este plan, como el Campamento de Inglés en Calama, mientras que también en otras comunas como Taltal, Ollagüe y San Pedro de Atacama se desarrollarán otras iniciativas por parte las municipalidades”, comentó el seremi de Educación, Alberto Santander.

Por su parte, el director regional de JUNAEB, Héctor Andrade indicó que “hoy día, dada la necesidad de que las niñas y niños se integren a la educación luego de dos años de pandemia y sientan que hay una comunidad educativa, hace importante el apoyo de JUNAEB. Lo que pasa en este colegio es un ejemplo, en donde alumnos y ex alumnos son voluntarios de las y los más pequeños, quienes son integrados a actividades que entregan diversas enseñanzas y así vamos creciendo en lo que todos deseamos, que seamos comunidad educativa”.

Actividades Plan Verano

En la región de Antofagasta actualmente se encuentran en curso otras cuatro iniciativas en el marco del Plan Verano, la Escuela de Verano de la Escuela San Antonio de Padua de Ollagüe, la Escuela de Verano en la Escuela E-26 de San Pedro de Atacama, la Escuela de Verano en el Estadio Techado de Taltal y el English Summer Camp del Programa Inglés Abre Puertas del Ministerio de Educación en Calama.

Así mismo, se llevarán a cabo otras actividades en la región como los Laboratorios CECREA del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, junto a los talleres deportivos y actividades recreativas en la comuna de Sierra Gorda.

Además de las escuelas de verano, también habrá actividades masivas que se realizarán durante febrero, como los Patios Culturales y la Escuela de Especialización Deportiva. Junto con ello, el Ministerio de Educación puso a disposición de las familias, algunos recursos educativos y orientaciones en formato digital, para incentivar la lectura y escritura a través del sitio web https://seamoscomunidad.mineduc.cl/plan-verano/ y de la App Contigo Juego y Aprendo, desarrollada por la Subsecretaría de Educación Parvularia.