Caso Comdes: Fijan audiencia de formalización a ex alcalde de Calama Daniel Agusto por el delito de fraude al fisco

El Juzgado de Garantía de Calama fijó fecha de audiencia de formalización en contra del ex alcalde y ex delegado presidencial Daniel Agusto Pérez (RN), como imputado por el delito de fraude al fisco.

La formalización se llevará a cabo el próximo 3 de abril a las 8:30 horas en el Juzgado de Garantía de Calama. El imputado deberá asistir de forma presencial o bien podrá solicitar comparecer de forma telemática.

El Ministerio Público acusa al ex alcalde Daniel Agusto de los delitos de Fraudes al Fisco y Negociación Incompatible, cometidos en la Ilustre Municipalidad de Calama entre los años 2017 y 2018. La fiscalía asigna a Agusto la calidad de cómplice y autor respectivamente.

El caso se remonta al periodo de Daniel Agusto como alcalde de la comuna. En esa calidad, y como Presidente de la Corporación Municipal de Desarrollo Social (Comdes) de la ciudad de Calama, la institución realizó la compra de un inmueble a la prima hermana del edil, Jubitza Tapia Pérez.

La Contraloría detectó que la propiedad fue adquirida con un sobreprecio, $190.000.000, cuando una tasación bancaria la valoraba en $150.430.000. Asimismo se estableció que la propiedad era herencia de la prima hermana del Alcalde, quien también desempeñaba un rol clave en COMDES.

Cabe destacar que a pesar del complicado escenario judicial que enfrenta, Augusto busca volver a postularse como alcalde de la ciudad de Calama.

Frente a la formalización el Senador por la región de Antofagasta, Esteban Velásquez, querellante en el caso, valoró que “La Fiscalía tiene la convicción y seguramente antecedentes para perseverar en este caso“.

Velásquez recordó que “este hecho de corrupcion pasó hace varios años, pero destacamos los esfuerzos de la fiscalía en perseguir los delitos de fraude al fisco que tanto daño le causan al país y especialmente a la comuna de Calama con cerca de 200 millones de pesos que fueron a parar a manos de familiares del ex alcalde, platas que tenían como destino la salud y educación pública de la comuna, donde no llegó”.

“Confiamos en que también el poder judicial se interese en estos delitos que defraudan al Estado y que perjudican a quienes más necesitan, porque estamos hablando de dinero que estaba destinado para beneficio de la comunidad, los que terminaron en manos de familiares del ex alcalde con la compra de la casa que les pertenecía para un proyecto que no existía y que no se concretó nunca”, concluyó el parlamentario.